  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
19' Желтая карточка
Эверсон
22' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
1:0
23' Гол
Ромеро Анхель
1:1
67' Гол
Паулиньо Жозе
70' Желтая карточка
Педриньо
85' Желтая карточка
Igor Rabello
88' Желтая карточка
Fabio Santos IV
90'+7
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
7
Майкон
Барберан
44
Москардо
Габриэль
8
Аугусто
Ренато
20
Жулиано
де
Паула
9
Алберто
Юри
11
Ромеро
Анхель
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
38
Педриньо
II
10
Паулиньо
Жозе
Коринтианс
4-4-2
Атлетико Минейро
4-5-1

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Минейро

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
К
2:0
К
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ТМК
1:0
СA
0:3
СA
1:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.24
Роджер 7 (2) 0.21
Fabio Santos IV 4 (4) 0.12
Ромеро Анхель 3 0.09
Майкон Барберан 2 0.06
Жил Карлос 2 0.06
Оливейра Руан 2 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 17 0.52
Халк Живанилдо 12 (4) 0.36
Павон Кристиан 3 (1) 0.09
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Кардек Алан 1 0.03
Сарачо Федерико 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 9 0
Жил Карлос 8 0
Fabio Santos IV 7 0
Вера Фаусто 6 0
Алберто Юри 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Майкон Барберан 3 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 10 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 8 0
Отавио II 8 0
Павон Кристиан 7 0
Сарачо Федерико 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Igor Rabello 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Атлетико Минейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
4
Коринтианс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

10
18
Коринтианс
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

24
19
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
0
0%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Забито

13
22
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
3
23%
4
18%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Пропущено

24
13
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
3
23%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
38%
4
31%
76-90

Забито

37
41
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 21
10 Не забивали 7
3
8%
8
20%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
7
19%
6
15%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
6
16%
7
17%
61-75
10
27%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

40
26
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
1
3%
5
19%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
12
30%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Коринтианс
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
6
10
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
6
11
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
8
25
1.5
12
21
4
29
2.5
2
31
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 33 19 6 8 51 - 26 63
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 17 8 8 53 - 30 59
3.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
4.
Фламенго
 32 16 8 8 49 - 36 56
5.
Гремио
 1:2 33 17 5 11 54 - 48 56
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 1:0 33 12 8 13 32 - 34 44
11.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
13.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
14.
Коринтианс
 33 9 14 10 38 - 39 41
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
17.
Байя
 0:1 33 10 7 16 38 - 44 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 18 12 3 3 35 - 14 39
2.
Гремио
 1:2 16 12 2 2 31 - 14 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 15 8 4 3 22 - 11 28
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 0:1 16 7 4 5 24 - 16 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 1:0 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 1:0 17 8 2 7 14 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 15 7 3 5 16 - 12 24
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 1:2 17 5 3 9 23 - 34 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 0:1 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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