Тур: 33.
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЭверсон
22' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
1:0
23' ГолРомеро Анхель
1:1
67' ГолПаулиньо Жозе
70' Желтая карточкаПедриньо
85' Желтая карточкаIgor Rabello
88' Желтая карточкаFabio Santos IV
90'+7
Ход матча
19'
23'
1:0
67'
1:1
70'
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
38
Педриньо
II
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Минейро
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
34 матча
44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Среднее время на гол
67
144
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.24
|Роджер
|7 (2)
|0.21
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.12
|Ромеро Анхель
|3
|0.09
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|17
|0.52
|Халк Живанилдо
|12 (4)
|0.36
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|9
|0
|Жил Карлос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Алберто Юри
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Майкон Барберан
|3
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|8
|0
|Отавио II
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Igor Rabello
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Атлетико Минейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
4
Коринтианс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
10
18
Коринтианс
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
24
19
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
0
0%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
7
29%
29%
7
37%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
3
23%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Забито
13
22
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
3
23%
4
18%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
24
13
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
3
23%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
38%
4
31%
76-90
Забито
37
41
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 21
10 Не забивали 7
3
8%
8
20%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
7
19%
6
15%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
6
16%
7
17%
61-75
10
27%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
40
26
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
1
3%
5
19%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
12
30%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
142
512
610
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
125
313
611
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
825
1221
429
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|33
|19
|6
|8
|51 - 26
|63
|2.
|33
|17
|8
|8
|53 - 30
|59
|3.
|32
|16
|10
|6
|44 - 27
|58
|4.
|32
|16
|8
|8
|49 - 36
|56
|5.
|1:2
|33
|17
|5
|11
|54 - 48
|56
|6.
|33
|15
|9
|9
|41 - 26
|54
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|1:0
|33
|12
|8
|13
|32 - 34
|44
|11.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|13.
|33
|11
|8
|14
|37 - 55
|41
|14.
|33
|9
|14
|10
|38 - 39
|41
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|17.
|0:1
|33
|10
|7
|16
|38 - 44
|37
|18.
|33
|8
|11
|14
|33 - 47
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|2.
|1:2
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|15
|8
|4
|3
|22 - 11
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|11.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|17.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|1:0
|17
|8
|2
|7
|14 - 15
|26
|4.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10