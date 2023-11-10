Тур: 33.
2:1
Перерыв
0'
1:0
6' ГолКоста Диего
1:1
9' ГолHenrique Souza Ewerthon3
26' Желтая карточкаFelipe Carballo
2:1
29' ГолСантос Жуниор
Ход матча
6'
1:0
9'
26'
29'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
19
Коста
Диего
34
Bruno
VI
35
Роналд
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Lucio Flavio
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
-
54 Cuiabano
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.7
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|0.52
|Сантос Жуниор
|7
|0.21
|Эдуардо Карлос II
|5
|0.15
|Виктор Жоао II
|3
|0.09
|Коста Диего
|3
|0.09
|Че Че
|2
|0.06
|Henrique Luis
|2
|0.06
|Зауэр Густаво
|2
|0.06
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.06
|Энрике Луис III
|2
|0.06
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Данило Барбоза
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|11
|0.33
|Кристальдо Франко
|7 (3)
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|5
|0.15
|Вильясанти Матиас
|4
|0.12
|Бителло
|4
|0.12
|Феррейра Факундо
|3
|0.09
|Педро Жоао II
|3
|0.09
|Андре
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.06
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Felipe Carballo
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|8
|1
|Соарес Франсиско
|9
|0
|Куэста Виктор
|9
|0
|Че Че
|7
|0
|Адриэлсон
|5
|1
|Эдуардо Карлос II
|6
|0
|Ди Пласидо Леонель
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Marlon Freitas
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Lucio Flavio I
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|15
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|2
|Вильясанти Матиас
|6
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Felipe Carballo
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
12% (2)
18% (3)
Гремио
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
11
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гремио
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
15
28
Ботафого Рио-де-Жанейро
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Гремио
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
6% (2)
50% (16)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
12
1
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
6
18%
2
9%
1-15
5
15%
6
26%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
8
24%
4
17%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
4
12%
5
22%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 16
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
5
16%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
3
23%
4
13%
46-60
1
8%
8
26%
61-75
3
23%
5
16%
76-90
Забито
16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
0
0%
5
17%
1-15
7
44%
3
10%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
4
25%
5
17%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
49
52
24 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
6
12%
7
13%
1-15
12
24%
9
17%
16-30
6
12%
8
15%
31-45
9
18%
8
15%
46-60
8
16%
10
19%
61-75
8
16%
10
19%
76-90
Пропущено
25
47
12 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 26
1
4%
4
9%
1-15
5
20%
7
15%
16-30
6
24%
11
23%
31-45
6
24%
5
11%
46-60
1
4%
10
21%
61-75
6
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2
Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
116
97
512
610
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
69
79
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1715
1616
626
824
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|33
|19
|6
|8
|51 - 26
|63
|2.
|33
|17
|8
|8
|53 - 30
|59
|3.
|32
|16
|10
|6
|44 - 27
|58
|4.
|32
|16
|8
|8
|49 - 36
|56
|5.
|1:2
|33
|17
|5
|11
|54 - 48
|56
|6.
|33
|15
|9
|9
|41 - 26
|54
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|1:0
|33
|12
|8
|13
|32 - 34
|44
|11.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|13.
|33
|11
|8
|14
|37 - 55
|41
|14.
|33
|9
|14
|10
|38 - 39
|41
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|17.
|0:1
|33
|10
|7
|16
|38 - 44
|37
|18.
|33
|8
|11
|14
|33 - 47
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|2.
|1:2
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|15
|8
|4
|3
|22 - 11
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|11.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|17.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|1:0
|17
|8
|2
|7
|14 - 15
|26
|4.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|1:2
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10