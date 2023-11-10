  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:4
Конец матча
Гремио
0'
1:0
6' Гол
Коста Диего
1:1
9' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
26' Желтая карточка
Felipe Carballo
2:1
29' Гол
Сантос Жуниор
3:1
46' Гол
Marlon Freitas
3:2
50' Гол
Суарес Луис
3:3
54' Гол
Суарес Луис
3:4
69' Гол
Суарес Луис
79' Желтая карточка
Коста Диего
90'+6
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
19
Коста
Диего
7
Виктор
Жоао
II
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
35
Роналд
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
22
Lucas
Besozzi
9
Суарес
Луис
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.7

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 17 (4) 0.52
Сантос Жуниор 7 0.21
Эдуардо Карлос II 5 0.15
Виктор Жоао II 3 0.09
Коста Диего 3 0.09
Че Че 2 0.06
Henrique Luis 2 0.06
Зауэр Густаво 2 0.06
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.06
Энрике Луис III 2 0.06
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Marlon Freitas 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Данило Барбоза 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 14 0.42
Кристальдо Франко 7 (3) 0.21
Henrique Souza Ewerthon3 5 0.15
Вильясанти Матиас 4 0.12
Бителло 4 0.12
Феррейра Факундо 3 0.09
Педро Жоао II 3 0.09
Андре 3 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.06
Натан Аллан 1 0.03
Felipe Carballo 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Lucas Besozzi 1 0.03
Бруно Увини 1 0.03
Винисиус I 1 0.03
Роналд 1 0.03
Gustavo Martins 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Nathan Ribeiro 1 0.03
Фабио да Сильва 0 0
Зиньо 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 8 1
Соарес Франсиско 9 0
Куэста Виктор 9 0
Че Че 7 0
Адриэлсон 5 1
Эдуардо Карлос II 6 0
Ди Пласидо Леонель 5 0
Luis Castro 3 1
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Marlon Freitas 3 0
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Данило Барбоза 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Сантос Жуниор 1 0
Lucio Flavio I 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 15 1
Рейналдо Мануэл 9 2
Вильясанти Матиас 6 1
Суарес Луис 6 0
Gabriel Chapeco 5 0
Фабио да Сильва 4 0
Бруно Увини 4 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Феррейра Факундо 2 0
Джеромел Педро 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Felipe Carballo 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Pepe4 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Гремио
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

11
11
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гремио
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

15
28
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
24% (8)
27% (9)
Гремио
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
6% (2)
48% (16)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

26
39

Голы по времени матча

Забито

36
27
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
6
22%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
9
25%
6
22%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
4
11%
5
19%
76-90

Пропущено

17
34
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 17
2
12%
3
9%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
2
12%
7
21%
31-45
5
29%
29%
5
15%
46-60
2
12%
8
24%
61-75
3
18%
5
15%
76-90

Забито

16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
0
0%
5
17%
1-15
7
44%
3
10%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
19%
6
21%
61-75
4
25%
5
17%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

52
56
26 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 31
23 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
7
13%
8
14%
1-15
13
25%
9
16%
16-30
6
12%
8
14%
31-45
10
19%
10
18%
46-60
8
15%
11
20%
61-75
8
15%
10
18%
76-90

Пропущено

29
50
13 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 27
2
7%
5
10%
1-15
5
17%
8
16%
16-30
6
21%
11
22%
31-45
8
28%
6
12%
46-60
2
7%
10
20%
61-75
6
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4 Гремио - Фламенго 3:2
Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

Точный счет

2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
2
12
6
1.5
9
7
6
12
2.5
6
10
1
17
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
5
6
9
1.5
8
9
1
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
26
7
18
15
1.5
17
16
7
26
2.5
9
24
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 18 6 9 52 - 29 60
2.
Гремио
 33 18 5 10 57 - 49 59
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 33 17 8 8 53 - 30 59
4.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
5.
Фламенго
 32 16 8 8 49 - 36 56
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 33 12 8 13 34 - 34 44
11.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
13.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
14.
Коринтианс
 33 9 14 10 38 - 39 41
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
17.
Байя
 33 10 7 16 38 - 46 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
3.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 15 8 4 3 22 - 11 28
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 16 7 4 5 24 - 18 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Сантос Жуниор бьет в цель!
    • 26'
      Felipe Carballo получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Felipe Carballo сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Everton бьет в цель!
    • 6'
      Угу Мигель сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Коста Диего бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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