  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 81'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
15' Желтая карточка
Арангис Чарлес
33' Желтая карточка
Далберт Эстеван
37' Желтая карточка
Мурило Серкейра
1:0
38' Гол
Рафаэл Жозе
2:0
59' Гол
Endrick
68' Желтая карточка
Патрик Алан
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
8
Рафаэл
Жозе
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
22
Пикерес
Хоакин
19
Лопес
Брено
9
Endrick
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
44
Витао
29
Далберт
Эстеван
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
4 победы 11 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

33 матча

39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.1%
63.6%
24.3%
4 победы 21 ничья 8 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.19
0.71

Среднее время на гол

75
127

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

67
123

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Endrick 9 0.26
Вейга Рафаэль 8 (1) 0.24
Гимарайнс Артур 5 0.15
Лопес Брено 4 0.12
Рони III 4 0.12
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.09
Дуду X 3 0.09
Мурило Серкейра 3 0.09
Лопес Хосе Мануэль 3 0.09
Гомес Густаво 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Рафаэл Жозе 2 0.06
Риос Ричард 2 0.06
Майке Роша 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Жонатан Луис 0 0
Vanderlan 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 6 0.18
Валенсия Эннер 6 0.18
José Maurisio3 5 0.15
Патрик Алан 3 (1) 0.09
Бустос Фабрисио 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Джонни 2 0.06
Де Пена Карлос 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alexandre Zurawski 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 1
Рафаэл Жозе 10 0
Абел Феррейра 5 1
Мурило Серкейра 5 1
Майке Роша 6 0
Жонатан Луис 5 0
Луан Гарсия IV 5 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Vanderlan 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Endrick 4 0
Риос Ричард 4 0
Рони III 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 11 1
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Джонни 6 0
Патрик Алан 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Энрике Бруно 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
José Maurisio3 3 0
Мальо Уго 1 1
Энрике Педро 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Адриано Луис 0 1
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Палмейрас Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

23
21
Палмейрас Сан-Паулу
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Интернасьонал Порту Алегре
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

28
13
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
19 Не забивали 24
3
11%
2
15%
1-15
6
21%
2
15%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
6
21%
2
15%
61-75
7
25%
2
15%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
9%
3
16%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
5
20%
5
20%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
8
32%
5
20%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Забито

53
38
24 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
6
11%
6
16%
1-15
9
17%
6
16%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
6
11%
9
24%
46-60
8
15%
7
18%
61-75
15
28%
7
18%
76-90

Пропущено

30
40
17 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
3
10%
6
15%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
9
30%
7
18%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
6
20%
9
23%
61-75
5
17%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
8
9
4
12
2.5
3
14
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
8
9
1.5
3
13
3
14
2.5
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
20
13
14
19
1.5
11
22
7
26
2.5
3
30
5
28
3.5
1
32
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 34 18 8 8 55 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 18 6 9 52 - 29 60
3.
Гремио
 33 18 5 10 57 - 49 59
4.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 33 12 8 13 34 - 34 44
11.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 34 11 10 13 38 - 42 43
13.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
14.
Коринтианс
 33 9 14 10 38 - 39 41
15.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
16.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
17.
Байя
 33 10 7 16 38 - 46 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 17 12 2 3 29 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 16 7 4 5 24 - 18 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:2 17 4 5 8 12 - 22 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
Весь список
  • 59'
    Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
  • 46'
    Луан Гарсия IV уходит с поля. Kaiky Naves выходит вместо него
  • 46'
    Арангис Чарлес уходит с поля. Romulo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Вейга Рафаэль сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Рафаэл Жозе бьет в цель!
  • 37'
    Мурило Серкейра получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
    1.53
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    7.00
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    5.80
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