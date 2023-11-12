Тур: 34.
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаАрангис Чарлес
33' Желтая карточкаДалберт Эстеван
37' Желтая карточкаМурило Серкейра
1:0
38' ГолРафаэл Жозе
2:0
59' ГолEndrick
68' Желтая карточкаПатрик Алан
3:0
88' ГолРони III
90'+4
Ход матча
15'
33'
37'
38'
1:0
46'
59'
2:0
64'
68'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
19
Лопес
Брено
9
Endrick
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
9 EndrickНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
37 Кевин IV
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
36 Thauan Lara
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
4 победы 11 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
33 матча
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.1%
63.6%
24.3%
4 победы 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.19
0.71
Среднее время на гол
75
127
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
67
123
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Endrick
|9
|0.26
|Вейга Рафаэль
|8 (1)
|0.24
|Гимарайнс Артур
|5
|0.15
|Рони III
|5
|0.15
|Лопес Брено
|4
|0.12
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.09
|Дуду X
|3
|0.09
|Мурило Серкейра
|3
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.09
|Гомес Густаво
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Рафаэл Жозе
|2
|0.06
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|6
|0.18
|Валенсия Эннер
|6
|0.18
|José Maurisio3
|5
|0.15
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Джонни
|2
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Alexandre Zurawski
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|1
|Рафаэл Жозе
|10
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Майке Роша
|6
|0
|Жонатан Луис
|5
|0
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Vanderlan
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Endrick
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Рони III
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|11
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Джонни
|6
|0
|Патрик Алан
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Мартинс Родригес
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Энрике Педро
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Палмейрас Сан-Паулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
23
21
Палмейрас Сан-Паулу
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
3
10%
2
15%
1-15
6
19%
2
15%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
2
6%
4
31%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
8
26%
2
15%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
4
36%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
5
20%
5
20%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
8
32%
5
20%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Забито
56
38
25 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 12
8 Не забивали 14
6
11%
6
16%
1-15
9
16%
6
16%
16-30
10
18%
3
8%
31-45
7
13%
9
24%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
16
29%
7
18%
76-90
Пропущено
30
43
17 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
3
10%
6
14%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
9
30%
8
19%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
6
20%
9
21%
61-75
5
17%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
14 раз 41%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
710
89
512
314
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
98
89
314
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2014
1519
1123
826
331
529
133
232
133
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12