Тур: 34.
0:1
Перерыв
0'
10' Красная карточкаМендес Бруно
16' Желтая карточкаКаэтано Жоао
0:1
32' ГолРомеро Анхель
43' Желтая карточкаМайкон Барберан
45' Желтая карточкаВильясанти Матиас
Ход матча
10'
16'
32'
0:1
43'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
23
Фагнер
Лемос
21
Биду
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
-
54 Cuiabano
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Гремио
Коринтианс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
30 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.62
Среднее время на гол
80
146
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.13
0.77
Тотал матчей
2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
117
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|14
|0.41
|Кристальдо Франко
|7 (3)
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|5
|0.15
|Вильясанти Матиас
|4
|0.12
|Бителло
|4
|0.12
|Феррейра Факундо
|3
|0.09
|Педро Жоао II
|3
|0.09
|Андре
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.06
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Felipe Carballo
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.24
|Роджер
|7 (2)
|0.21
|Ромеро Анхель
|4
|0.12
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.12
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|15
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|2
|Вильясанти Матиас
|7
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Felipe Carballo
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|9
|0
|Жил Карлос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Мендес Бруно II
|5
|1
|Вера Фаусто
|6
|0
|Майкон Барберан
|4
|1
|Алберто Юри
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Каэтано Жоао
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
9
Гремио
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Коринтианс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
22
24
Гремио
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
48% (16)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Коринтианс
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
27
1
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
29
13
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
17%
3
23%
1-15
3
10%
4
31%
16-30
6
21%
3
23%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
3
23%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
9
38%
76-90
Забито
27
24
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
3
13%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
34
16
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
5
15%
6
38%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
5
15%
3
19%
76-90
Забито
56
37
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
8
14%
3
8%
1-15
9
16%
7
19%
16-30
8
14%
7
19%
31-45
10
18%
4
11%
46-60
11
20%
6
16%
61-75
10
18%
10
27%
76-90
Пропущено
50
40
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
5
10%
1
3%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
10
20%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4
Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2
Коринтианс
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Гремио
Коринтианс
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гремио
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
97
512
610
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
106
89
313
314
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1716
825
924
429
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|34
|19
|6
|9
|54 - 30
|63
|2.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|3.
|0:1
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|4.
|1:2
|33
|16
|10
|7
|45 - 29
|58
|5.
|33
|16
|9
|8
|50 - 37
|57
|6.
|33
|15
|9
|9
|41 - 26
|54
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|33
|13
|8
|12
|43 - 42
|47
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|33
|12
|8
|13
|34 - 34
|44
|11.
|1:0
|34
|10
|14
|10
|39 - 39
|44
|12.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|33
|11
|8
|14
|37 - 55
|41
|15.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|16.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|17.
|33
|10
|7
|16
|38 - 46
|37
|18.
|33
|8
|11
|14
|33 - 47
|35
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|0:1
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|2:1
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|1:2
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|29
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|1:0
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|11.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|3.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|4.
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|5.
|1:2
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|0:1
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|14.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|15.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|16.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12