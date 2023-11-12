  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Гремио
0:1
Перерыв
Коринтианс
0'
10' Красная карточка
Мендес Бруно
16' Желтая карточка
Каэтано Жоао
0:1
32' Гол
Ромеро Анхель
43' Желтая карточка
Майкон Барберан
45' Желтая карточка
Вильясанти Матиас

Ход матча

10'
 
Мендес Бруно
12'
Фабио да Сильва
Педро Жоао
 
16'
 
Каэтано Жоао
32'
0:1
Ромеро Анхель
(Лукас VI)
43'
 
Майкон Барберан
45'
Вильясанти Матиас
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Гремио
Ничья
Коринтианс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
19
Кристальдо
Франко
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
9
Суарес
Луис
22
Lucas
Besozzi
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
23
Фагнер
Лемос
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
21
Биду
11
Ромеро
Анхель
36
Уэсли
Лопес
Гремио
4-3-3
Коринтианс
3-5-2

История личных встреч

Гремио
Коринтианс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

30 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
4:4
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
КБ
0:0
БСА
1:0
КБ
0:0
БСА
2:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.62

Среднее время на гол

80
146

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.13
0.77

Тотал матчей

2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
117

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 14 0.41
Кристальдо Франко 7 (3) 0.21
Henrique Souza Ewerthon3 5 0.15
Вильясанти Матиас 4 0.12
Бителло 4 0.12
Феррейра Факундо 3 0.09
Педро Жоао II 3 0.09
Андре 3 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.06
Натан Аллан 1 0.03
Felipe Carballo 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Lucas Besozzi 1 0.03
Бруно Увини 1 0.03
Винисиус I 1 0.03
Роналд 1 0.03
Gustavo Martins 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Nathan Ribeiro 1 0.03
Фабио да Сильва 0 0
Зиньо 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.24
Роджер 7 (2) 0.21
Ромеро Анхель 4 0.12
Fabio Santos IV 4 (4) 0.12
Майкон Барберан 2 0.06
Жил Карлос 2 0.06
Оливейра Руан 2 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 15 1
Рейналдо Мануэл 9 2
Вильясанти Матиас 7 1
Суарес Луис 6 0
Gabriel Chapeco 5 0
Фабио да Сильва 4 0
Бруно Увини 4 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Феррейра Факундо 2 0
Джеромел Педро 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Felipe Carballo 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Pepe4 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 9 0
Жил Карлос 8 0
Fabio Santos IV 7 0
Мендес Бруно II 5 1
Вера Фаусто 6 0
Майкон Барберан 4 1
Алберто Юри 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Каэтано Жоао 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0

Результаты матчей

Гремио
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
9
Гремио
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Коринтианс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

22
24
Гремио
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (15)
48% (16)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Коринтианс
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

27
1

Упущенные победы

26
33

Голы по времени матча

Забито

29
13
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
17%
3
23%
1-15
3
10%
4
31%
16-30
6
21%
3
23%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
3
23%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
5
31%
9
38%
76-90

Забито

27
24
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
3
13%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

34
16
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
5
15%
6
38%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
5
15%
3
19%
76-90

Забито

56
37
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
8
14%
3
8%
1-15
9
16%
7
19%
16-30
8
14%
7
19%
31-45
10
18%
4
11%
46-60
11
20%
6
16%
61-75
10
18%
10
27%
76-90

Пропущено

50
40
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
5
10%
1
3%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
10
20%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4
Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2
Коринтианс
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Гремио
Коринтианс

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гремио
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
5
12
6
10
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15
3
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
25
8
17
16
1.5
8
25
9
24
2.5
4
29
4
29
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 34 19 6 9 54 - 30 63
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
3.
Гремио
 0:1 34 18 5 11 57 - 50 59
4.
Ред Булл Брагантино
 1:2 33 16 10 7 45 - 29 58
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 33 12 8 13 34 - 34 44
11.
Коринтианс
 1:0 34 10 14 10 39 - 39 44
12.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
15.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
16.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
17.
Байя
 33 10 7 16 38 - 46 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
2.
Гремио
 0:1 17 12 2 3 31 - 15 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 1:2 17 10 4 3 25 - 12 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 1:0 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 16 7 4 5 24 - 18 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 16 8 3 5 18 - 13 27
3.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
4.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
5.
Ред Булл Брагантино
 1:2 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 0:1 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Коринтианс
 1:0 17 4 4 9 15 - 23 16
14.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
15.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
16.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
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  • Судья начинает матч
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Гремио
Ничья
Коринтианс
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3.90
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