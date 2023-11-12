Тур: 34.
0:1
Конец матча
0'
10' Красная карточкаМендес Бруно
16' Желтая карточкаКаэтано Жоао
0:1
32' ГолРомеро Анхель
43' Желтая карточкаМайкон Барберан
45' Желтая карточкаВильясанти Матиас
48' Желтая карточкаРомеро Анхель
74' Желтая карточкаЛукас VI
81' Красная карточкаBruno VI
90' Желтая карточкаФагнер Лемос
90' Желтая карточкаСуарес Луис
90' Желтая карточкаОливейра Руан
90'+12
Ход матча
10'
16'
32'
0:1
43'
48'
74'
81'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
23
Фагнер
Лемос
21
Биду
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
-
54 Cuiabano
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Гремио
Коринтианс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
30 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.62
Среднее время на гол
80
146
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.13
0.77
Тотал матчей
2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
117
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|14
|0.41
|Кристальдо Франко
|7 (3)
|0.21
|Henrique Souza Ewerthon3
|5
|0.15
|Вильясанти Матиас
|4
|0.12
|Бителло
|4
|0.12
|Феррейра Факундо
|3
|0.09
|Педро Жоао II
|3
|0.09
|Андре
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.06
|Натан Аллан
|1
|0.03
|Felipe Carballo
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Lucas Besozzi
|1
|0.03
|Бруно Увини
|1
|0.03
|Винисиус I
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Gustavo Martins
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Nathan Ribeiro
|1
|0.03
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Зиньо
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.24
|Роджер
|7 (2)
|0.21
|Ромеро Анхель
|4
|0.12
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.12
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|15
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|2
|Вильясанти Матиас
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Gabriel Chapeco
|5
|0
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Bruno VI
|2
|1
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Felipe Carballo
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Pepe4
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|10
|0
|Жил Карлос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Мендес Бруно II
|5
|1
|Вера Фаусто
|6
|0
|Майкон Барберан
|4
|1
|Алберто Юри
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Лукас VI
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Каэтано Жоао
|3
|0
|Оливейра Руан
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
9
Гремио
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Коринтианс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
22
24
Гремио
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
47% (16)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Коринтианс
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
53% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
27
1
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
29
14
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
5
17%
3
21%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
3
21%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
5
21%
16-30
5
29%
29%
6
25%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
5
29%
29%
9
38%
76-90
Забито
27
24
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
3
13%
16-30
2
7%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
34
16
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
5
15%
6
38%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
5
15%
3
19%
76-90
Забито
56
38
25 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
8
14%
3
8%
1-15
9
16%
7
18%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
10
18%
4
11%
46-60
11
20%
6
16%
61-75
10
18%
10
26%
76-90
Пропущено
51
40
25 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
5
10%
1
3%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
12
24%
7
18%
31-45
6
12%
7
18%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
10
20%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Гремио - Байя 1:0 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Америка Минейро - Гремио 3:4
Гремио - Фламенго 3:2 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2
Коринтианс
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Гремио
Коринтианс
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
18 раз 53%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гремио
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
98
512
611
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
89
314
314
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
268
1717
826
925
430
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|34
|18
|7
|9
|54 - 31
|61
|3.
|33
|16
|11
|6
|46 - 29
|59
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|33
|16
|9
|8
|50 - 37
|57
|6.
|0:0
|34
|15
|10
|9
|41 - 26
|55
|7.
|0:0
|35
|13
|13
|9
|47 - 39
|52
|8.
|33
|13
|8
|12
|43 - 42
|47
|9.
|0:0
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|10.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 34
|45
|11.
|0:0
|32
|12
|8
|12
|35 - 35
|44
|12.
|34
|10
|14
|10
|39 - 39
|44
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|0:0
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|0:0
|33
|10
|8
|15
|33 - 42
|38
|16.
|0:0
|34
|10
|8
|16
|38 - 46
|38
|17.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|18.
|0:0
|34
|8
|12
|14
|33 - 47
|36
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|0:0
|34
|4
|10
|20
|38 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|29
|9.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|11.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 18
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|15.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|18 - 17
|24
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|17.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|0:0
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|16
|7
|4
|5
|18 - 14
|25
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|12 - 20
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|16.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|17.
|0:0
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|16
|0
|8
|8
|9 - 22
|8
|20.
|0:0
|17
|0
|8
|9
|20 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12