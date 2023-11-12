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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Ред Булл Брагантино
1:2
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
3' Гол
Борбас Тиаго
26' Желтая карточка
Leonardo Realpe
1:1
35' Гол
Виктор Жоао
1:2
37' Гол
Эдуардо Карлос

Ход матча

3'
Борбас Тиаго
1:0
20'
 
Коста Диего
Соарес Франсиско
26'
Leonardo Realpe
 
35'
1:1
Виктор Жоао
(Че Че)
37'
1:2
Эдуардо Карлос
Прогноз на матч от Liveresult
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
16
Henry
Mosquera
18
Борбас
Тиаго
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
Ред Булл Брагантино
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
ПА
2:0
СA
1:2
СA
1:1
ПА
2:1
СC
0:2
СC
1:1
П
2:0
СC
1:0
СC
2:2
К
4:2
КБ
2:2
ПА
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
CP
1:1
CP
2:0
CP
2:4

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.91

Среднее время на гол

72
99

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.3
Борбас Тиаго 8 0.24
Рамирес Эрик II 3 0.09
Helio Junio 3 0.09
_Talisson 3 0.09
Витиньо Витор V 2 0.06
Henry Mosquera 2 0.06
Брунинью Филипе 2 0.06
Капишаба Жуниньо 2 0.06
Винисиос Маркос 2 0.06
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 17 (4) 0.5
Сантос Жуниор 7 0.21
Эдуардо Карлос II 6 0.18
Виктор Жоао II 4 0.12
Коста Диего 3 0.09
Че Че 2 0.06
Henrique Luis 2 0.06
Зауэр Густаво 2 0.06
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.06
Энрике Луис III 2 0.06
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Marlon Freitas 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Данило Барбоза 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Да Силва Джадсом 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Фернандес Матеус 6 0
Helio Junio 6 0
Эвангелиста Лукас 5 0
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Leonardo Realpe 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Ортис Лео 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 8 1
Соарес Франсиско 9 0
Куэста Виктор 9 0
Че Че 7 0
Адриэлсон 5 1
Эдуардо Карлос II 6 0
Ди Пласидо Леонель 5 0
Luis Castro 3 1
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Marlon Freitas 3 0
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Данило Барбоза 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Сантос Жуниор 1 0
Lucio Flavio I 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3
Ред Булл Брагантино
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

20
28
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
7
44%
16-30
7
30%
1
6%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
6
26%
4
25%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

21
36
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 15
20 Не забивали 16
2
10%
7
19%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
3
14%
9
25%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
6
29%
4
11%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Забито

44
52
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 23
7 Не забивали 7
3
7%
7
13%
1-15
7
16%
13
25%
16-30
11
25%
6
12%
31-45
6
14%
10
19%
46-60
5
11%
8
15%
61-75
12
27%
8
15%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 19
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
6
22%
6
21%
31-45
3
11%
8
28%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
7
1.5
12
6
1
15
2.5
6
12
1
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
6
9
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
7
14
18
1.5
18
15
4
28
2.5
7
26
1
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 34 19 6 9 54 - 30 63
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
3.
Гремио
 0:1 34 18 5 11 57 - 50 59
4.
Ред Булл Брагантино
 1:2 33 16 10 7 45 - 29 58
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 33 12 8 13 34 - 34 44
11.
Коринтианс
 1:0 34 10 14 10 39 - 39 44
12.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
15.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
16.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
17.
Байя
 33 10 7 16 38 - 46 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
2.
Гремио
 0:1 17 12 2 3 31 - 15 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 1:2 17 10 4 3 25 - 12 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 1:0 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 16 7 4 5 24 - 18 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 16 8 3 5 18 - 13 27
3.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
4.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
5.
Ред Булл Брагантино
 1:2 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 0:1 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Коринтианс
 1:0 17 4 4 9 15 - 23 16
14.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
15.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
16.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
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Ред Булл Брагантино
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