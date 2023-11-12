Тур: 34.
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБорбас Тиаго
26' Желтая карточкаLeonardo Realpe
1:1
35' ГолВиктор Жоао
1:2
37' ГолЭдуардо Карлос
81' Желтая карточкаФернандес Матеус
86' Желтая карточкаЭрнандес Диего
2:2
90' ГолБорбас Тиаго
90'+12
Ход матча
3'
1:0
26'
35'
1:1
37'
1:2
57'
81'
86'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Lucio Flavio
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.3
|Борбас Тиаго
|9
|0.27
|Рамирес Эрик II
|3
|0.09
|Helio Junio
|3
|0.09
|_Talisson
|3
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|0.5
|Сантос Жуниор
|7
|0.21
|Эдуардо Карлос II
|6
|0.18
|Виктор Жоао II
|4
|0.12
|Коста Диего
|3
|0.09
|Че Че
|2
|0.06
|Henrique Luis
|2
|0.06
|Зауэр Густаво
|2
|0.06
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.06
|Энрике Луис III
|2
|0.06
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Данило Барбоза
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Фернандес Матеус
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Helio Junio
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Leonardo Realpe
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|8
|1
|Соарес Франсиско
|9
|0
|Куэста Виктор
|9
|0
|Че Че
|7
|0
|Адриэлсон
|5
|1
|Эдуардо Карлос II
|6
|0
|Ди Пласидо Леонель
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Marlon Freitas
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Данило Барбоза
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Lucio Flavio I
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
5
Ред Булл Брагантино
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
20
28
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
26
33
Голы по времени матча
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
7
39%
16-30
7
28%
3
17%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
7
28%
4
22%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
21
36
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 15
21 Не забивали 17
2
10%
7
19%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
3
14%
9
25%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
6
29%
4
11%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Забито
46
54
22 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 23
7 Не забивали 7
4
9%
7
13%
1-15
7
15%
13
24%
16-30
11
24%
8
15%
31-45
6
13%
10
19%
46-60
5
11%
8
15%
61-75
13
28%
8
15%
76-90
Пропущено
29
31
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
8
28%
6
19%
31-45
3
10%
8
26%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
5
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
12 раз 35%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
171
107
126
116
612
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
511
79
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
277
1518
1915
429
727
132
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|34
|18
|7
|9
|54 - 31
|61
|3.
|33
|16
|11
|6
|46 - 29
|59
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|33
|16
|9
|8
|50 - 37
|57
|6.
|0:0
|34
|15
|10
|9
|41 - 26
|55
|7.
|0:0
|35
|13
|13
|9
|47 - 39
|52
|8.
|33
|13
|8
|12
|43 - 42
|47
|9.
|0:0
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|10.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 34
|45
|11.
|0:0
|32
|12
|8
|12
|35 - 35
|44
|12.
|34
|10
|14
|10
|39 - 39
|44
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|0:0
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|0:0
|33
|10
|8
|15
|33 - 42
|38
|16.
|0:0
|34
|10
|8
|16
|38 - 46
|38
|17.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|18.
|0:0
|34
|8
|12
|14
|33 - 47
|36
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|0:0
|34
|4
|10
|20
|38 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|29
|9.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|11.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 18
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|15.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|18 - 17
|24
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|17.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|0:0
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|16
|7
|4
|5
|18 - 14
|25
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|12 - 20
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|15.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|16.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|17.
|0:0
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|16
|0
|8
|8
|9 - 22
|8
|20.
|0:0
|17
|0
|8
|9
|20 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12