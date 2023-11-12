Тур: 34.
2:0
Второй тайм: 78'
0'
31' Желтая карточкаLucas Halter
1:0
41' ПенальтиХалк Живанилдо
55' Красная карточкаIgor Rabello
2:0
70' ГолАрана Гильерме
78' Желтая карточкаEverton Morelli
Ход матча
31'
41'
1:0
55'
70'
2:0
78'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
55 Luis Oyama
-
45 Joao Magno
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гойяс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Среднее время на гол
47
82
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.45
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|17
|0.5
|Халк Живанилдо
|13 (5)
|0.38
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (4)
|0.18
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.12
|Joao Magno
|3
|0.09
|Lucas Halter
|3
|0.09
|Bruno Melo
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.06
|Магиньо
|2
|0.06
|Everton Morelli
|2
|0.06
|Паласиос Хулиан
|1
|0.03
|Hugo Farias
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Dodozinho
|1
|0.03
|Sander
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Tadeu I
|0
|0
|Оливейро Андерсон II
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|8
|0
|Отавио II
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|8
|2
|Lucas Halter
|8
|2
|Bruno Melo
|9
|0
|Гильерме Маркес
|6
|1
|Willian VI
|6
|0
|Паласиос Хулиан
|6
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Everton Morelli
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|3
|1
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Tadeu I
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Гойяс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
11
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Гойяс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
18
12
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Гойяс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
3
23%
3
13%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Забито
41
33
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
8
20%
3
9%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
6
15%
10
30%
31-45
4
10%
4
12%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
12
29%
29%
7
21%
76-90
Пропущено
26
47
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
5
19%
5
11%
1-15
2
8%
8
17%
16-30
5
19%
8
17%
31-45
4
15%
14
30%
30%
46-60
4
15%
1
2%
61-75
6
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Гойяс - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Гойяс
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
610
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
611
214
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2112
1221
726
231
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|34
|18
|7
|9
|54 - 31
|61
|3.
|33
|16
|11
|6
|46 - 29
|59
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|33
|16
|9
|8
|50 - 37
|57
|6.
|2:0
|34
|16
|9
|9
|43 - 26
|57
|7.
|0:1
|35
|13
|12
|10
|47 - 40
|51
|8.
|33
|13
|8
|12
|43 - 42
|47
|9.
|1:0
|34
|13
|8
|13
|35 - 34
|47
|10.
|0:0
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|34
|10
|14
|10
|39 - 39
|44
|12.
|0:1
|32
|12
|7
|13
|35 - 36
|43
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|0:0
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|1:0
|34
|11
|7
|16
|39 - 46
|40
|16.
|1:1
|33
|10
|8
|15
|34 - 43
|38
|17.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|18.
|0:2
|34
|8
|11
|15
|33 - 49
|35
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|1:1
|34
|4
|10
|20
|39 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|0:1
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|2:0
|17
|9
|3
|5
|23 - 14
|30
|9.
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|29
|10.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|11.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|12.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|13.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|15.
|1:1
|17
|7
|3
|7
|19 - 18
|24
|16.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|17.
|0:2
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|1:1
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|1:0
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|16
|7
|4
|5
|18 - 14
|25
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|11.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 21
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|0:2
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|14.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|12 - 21
|15
|15.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|16.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|17.
|1:0
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|16
|0
|8
|8
|9 - 22
|8
|20.
|1:1
|17
|0
|8
|9
|21 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (7)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12