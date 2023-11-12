  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 78'
Гойяс
0'
31' Желтая карточка
Lucas Halter
1:0
41' Пенальти
Халк Живанилдо
55' Красная карточка
Igor Rabello
2:0
70' Гол
Арана Гильерме
78' Желтая карточка
Everton Morelli
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
19
Bruno
Melo
12
Willian
VI
5
Гуззу
Рафаэл
40
Everton
Morelli
77
Аллано
Лима
9
Nascimento
Leite
Matheus3
70
Оливейро
Андерсон
II
Атлетико Минейро
4-4-2
Гойяс
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Гойяс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
БСА
2:3
БСА
0:1
БСА
4:1
БСА
0:0
КБ
2:1
КБ
2:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.91
1.09

Среднее время на гол

47
82

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.45
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 17 0.5
Халк Живанилдо 13 (5) 0.38
Павон Кристиан 3 (1) 0.09
Igor Gomes 2 0.06
Hyoran 2 0.06
Кардек Алан 1 0.03
Сарачо Федерико 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Rubens 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 6 (4) 0.18
Nascimento Leite Matheus3 4 0.12
Joao Magno 3 0.09
Lucas Halter 3 0.09
Bruno Melo 2 0.06
Alesson Batista 2 0.06
Matheus Peixoto 2 (1) 0.06
Магиньо 2 0.06
Everton Morelli 2 0.06
Паласиос Хулиан 1 0.03
Hugo Farias 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Гуззу Рафаэл 1 0.03
Аллано Лима 1 0.03
Dodozinho 1 0.03
Sander 0 0
Vinicius XII 0 0
Диего Рибас 0 0
Tadeu I 0 0
Оливейро Андерсон II 0 0
Ze Ricardo2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 10 1
Халк Живанилдо 8 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 8 0
Отавио II 8 0
Павон Кристиан 7 0
Сарачо Федерико 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 8 2
Lucas Halter 8 2
Bruno Melo 9 0
Гильерме Маркес 6 1
Willian VI 6 0
Паласиос Хулиан 6 0
Аллано Лима 5 0
Everton Morelli 5 0
Ze Ricardo2 5 0
Гуззу Рафаэл 3 1
Nascimento Leite Matheus3 4 0
Бруно Араужо 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Sidimar Fernando Cigolini 2 0
Hugo Farias 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Tadeu I 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Higor Meritao 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Гойяс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
11
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Гойяс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

18
12
Атлетико Минейро
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Гойяс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
22 Не забивали 23
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
7
37%
6
33%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
3
23%
3
13%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90

Забито

41
33
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
8
20%
3
9%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
6
15%
10
30%
31-45
4
10%
4
12%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
12
29%
29%
7
21%
76-90

Пропущено

26
47
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
5
19%
5
11%
1-15
2
8%
8
17%
16-30
5
19%
8
17%
31-45
4
15%
14
30%
30%
46-60
4
15%
1
2%
61-75
6
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Гойяс - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Гойяс

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
5
12
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
2
14
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
21
12
12
21
1.5
7
26
2
31
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 34 18 7 9 54 - 31 61
3.
Ред Булл Брагантино
 33 16 11 6 46 - 29 59
4.
Гремио
 34 18 5 11 57 - 50 59
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 2:0 34 16 9 9 43 - 26 57
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 35 13 12 10 47 - 40 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Куяба
 1:0 34 13 8 13 35 - 34 47
10.
Сан-Паулу
 0:0 33 12 10 11 37 - 35 46
11.
Коринтианс
 34 10 14 10 39 - 39 44
12.
Форталеза Сеара
 0:1 32 12 7 13 35 - 36 43
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 0:0 34 11 9 14 37 - 55 42
15.
Байя
 1:0 34 11 7 16 39 - 46 40
16.
Васко да Гама
 1:1 33 10 8 15 34 - 43 38
17.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
18.
Гойяс
 0:2 34 8 11 15 33 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 1:1 34 4 10 20 39 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
2.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
3.
Сан-Паулу
 0:0 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Атлетико Минейро
 2:0 17 9 3 5 23 - 14 30
9.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
10.
Форталеза Сеара
 0:1 15 8 4 3 23 - 15 28
11.
Байя
 1:0 17 8 4 5 25 - 18 28
12.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Сантос
 0:0 17 6 7 4 25 - 23 25
15.
Васко да Гама
 1:1 17 7 3 7 19 - 18 24
16.
Куяба
 1:0 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Гойяс
 0:2 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 1:1 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 2:0 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 1:0 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 7 4 5 18 - 14 25
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Сантос
 0:0 17 5 2 10 12 - 32 17
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 18 4 5 9 17 - 21 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 0:2 17 4 4 9 15 - 25 16
14.
Форталеза Сеара
 0:1 17 4 3 10 12 - 21 15
15.
Васко да Гама
 1:1 16 3 5 8 15 - 25 14
16.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
17.
Байя
 1:0 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 0:0 16 0 8 8 9 - 22 8
20.
Америка Минейро
 1:1 17 0 8 9 21 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (7)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Гойяс
6.25
4.10
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6.40
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