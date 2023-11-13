Тур: 34.
2:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаLucas Halter
1:0
41' ПенальтиХалк Живанилдо
55' Красная карточкаIgor Rabello
2:0
70' ГолАрана Гильерме
78' Желтая карточкаEverton Morelli
2:1
89' ГолDodozinho
90'+8
Ход матча
31'
41'
1:0
55'
70'
2:0
78'
89'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
55 Luis Oyama
-
45 Joao Magno
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Атлетико Минейро
Гойяс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.7%
72.7%
4.6%
5 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.09
Среднее время на гол
47
82
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.45
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|17
|0.5
|Халк Живанилдо
|13 (5)
|0.38
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Hyoran
|2
|0.06
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Rubens
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|6 (4)
|0.18
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.12
|Joao Magno
|3
|0.09
|Lucas Halter
|3
|0.09
|Bruno Melo
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.06
|Магиньо
|2
|0.06
|Everton Morelli
|2
|0.06
|Dodozinho
|2
|0.06
|Паласиос Хулиан
|1
|0.03
|Hugo Farias
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Sander
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Tadeu I
|0
|0
|Оливейро Андерсон II
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Халк Живанилдо
|8
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|8
|0
|Отавио II
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Сарачо Федерико
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|8
|2
|Lucas Halter
|8
|2
|Bruno Melo
|9
|0
|Гильерме Маркес
|6
|1
|Willian VI
|6
|0
|Everton Morelli
|6
|0
|Паласиос Хулиан
|6
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гуззу Рафаэл
|3
|1
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Tadeu I
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гойяс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
12
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Гойяс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
18
12
Атлетико Минейро
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Гойяс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
26
24
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
21%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
5
20%
31-45
2
14%
8
32%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
4
16%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
3
23%
3
13%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Забито
43
34
19 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 17
22 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
8
19%
3
9%
1-15
4
9%
4
12%
16-30
7
16%
10
29%
29%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
12
28%
8
24%
76-90
Пропущено
27
49
12 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 26
5
19%
5
10%
1-15
2
7%
8
16%
16-30
5
19%
9
18%
31-45
4
15%
14
29%
46-60
4
15%
2
4%
61-75
7
26%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Гойяс - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Куяба - Гойяс 1:1 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Гойяс - Байя 4:6 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Гойяс
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
12 раз 35%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
710
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
611
215
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2212
1321
727
232
430
133
133
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (8)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12