Тур: 34.
1:0
Второй тайм: 76'
0'
29' Желтая карточкаHugo Moura
46' Желтая карточкаКака II
66' Желтая карточкаDavid Omar Rodriguez Barrera II
72' Желтая карточкаКаноббио Агустин
73' Желтая карточкаФернандиньо XII
1:0
73' ПенальтиСтум Эвералдо
Ход матча
29'
46'
72'
73'
73'
1:0
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
25
Кака
II
28
Tomas
Cuello
17
Hugo
Moura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
-
20 Yago I
-
-
29 Vitor Jacare
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
87 Даниелзиньо
-
-
54 Chiqueti
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Байя
Атлетико Паранаэнсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.7
Среднее время на гол
62
128
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.58
0.84
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
106
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|7
|0.21
|Gabriel Teixeira
|5
|0.15
|Ратао Рафаэл
|4
|0.12
|Thaciano
|3
|0.09
|Ademir Santos
|3
|0.09
|Соуза Коули
|2
|0.06
|Да Силва Кайки
|2
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Rezende2
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Ryan Santos
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.31
|Pablo I
|8
|0.23
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.11
|Erick2
|4
|0.11
|Christian Cardoso
|4
|0.11
|Виллиан Сикейра
|3
|0.09
|Сантана Алекс
|3
|0.09
|Каноббио Агустин
|2
|0.06
|Bruno Zapelli
|2
|0.06
|Кака II
|2
|0.06
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|2
|Rezende2
|8
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Yago I
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|8
|0
|Витор Буэно
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Erick2
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Hugo Moura
|5
|0
|Кака II
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
Результаты матчей
Байя
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
8
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
11
29
Байя
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Атлетико Паранаэнсе
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
1
4%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
7
41%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
25%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Забито
14
30
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 17
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
4
13%
16-30
5
36%
10
33%
31-45
2
14%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
1
7%
9
30%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
5
26%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
11
39%
3
16%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
4
14%
4
21%
76-90
Забито
37
47
22 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
6
13%
16-30
11
30%
30%
14
30%
30%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
5
14%
3
6%
61-75
4
11%
16
34%
76-90
Пропущено
47
39
21 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
5
11%
10
26%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
12
26%
4
10%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
9
19%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0
Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Результаты матчей
Байя
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
610
107
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
116
215
512
215
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
286
825
1519
528
430
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|34
|18
|7
|9
|54 - 31
|61
|3.
|33
|16
|11
|6
|46 - 29
|59
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|33
|16
|9
|8
|50 - 37
|57
|6.
|2:0
|34
|16
|9
|9
|43 - 26
|57
|7.
|0:1
|35
|13
|12
|10
|47 - 40
|51
|8.
|33
|13
|8
|12
|43 - 42
|47
|9.
|1:0
|34
|13
|8
|13
|35 - 34
|47
|10.
|0:0
|33
|12
|10
|11
|37 - 35
|46
|11.
|34
|10
|14
|10
|39 - 39
|44
|12.
|0:1
|32
|12
|7
|13
|35 - 36
|43
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|0:0
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|1:0
|34
|11
|7
|16
|39 - 46
|40
|16.
|1:1
|33
|10
|8
|15
|34 - 43
|38
|17.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|18.
|0:2
|34
|8
|11
|15
|33 - 49
|35
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|1:1
|34
|4
|10
|20
|39 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|3.
|0:0
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|4.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|0:1
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|2:0
|17
|9
|3
|5
|23 - 14
|30
|9.
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|29
|10.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|11.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|12.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|13.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|15.
|1:1
|17
|7
|3
|7
|19 - 18
|24
|16.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|17.
|0:2
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|1:1
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|2:0
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|1:0
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|16
|7
|4
|5
|18 - 14
|25
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|11.
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 21
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|0:2
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|14.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|12 - 21
|15
|15.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|16.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|17.
|1:0
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|0:0
|16
|0
|8
|8
|9 - 22
|8
|20.
|1:1
|17
|0
|8
|9
|21 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (7)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12