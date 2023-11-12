  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Байя
1:0
Второй тайм: 76'
Атлетико Паранаэнсе
0'
29' Желтая карточка
Hugo Moura
46' Желтая карточка
Кака II
66' Желтая карточка
David Omar Rodriguez Barrera II
72' Желтая карточка
Каноббио Агустин
73' Желтая карточка
Фернандиньо XII
1:0
73' Пенальти
Стум Эвералдо

Ход матча

29'
 
Hugo Moura
46'
 
Кака II
56'
 
Витор Буэно
Tomas Cuello
56'
 
Christian Cardoso
Hugo Moura
66'
David Omar Rodriguez Barrera II
 
72'
 
Каноббио Агустин
73'
 
Фернандиньо XII
73'
Стум Эвералдо
1:0
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Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
46
Да
Силва
Лусиано
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
10
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
42
Matheus
Felipe
28
Tomas
Cuello
5
Фернандиньо
XII
17
Hugo
Moura
37
Lucas
Esquivel
10
Bruno
Zapelli
11
Виллиан
Сикейра
14
Каноббио
Агустин
Байя
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Байя
Атлетико Паранаэнсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:0
К
2:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
КС
0:1
КС
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
6:2
СA
1:0
СA
0:2
КБ
5:0
КБ
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.7

Среднее время на гол

62
128

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.58
0.84

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
106

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 7 0.21
Gabriel Teixeira 5 0.15
Ратао Рафаэл 4 0.12
Thaciano 3 0.09
Ademir Santos 3 0.09
Соуза Коули 2 0.06
Да Силва Кайки 2 0.06
Alessandro Vinicius2 2 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.03
Кандидо Камило 1 0.03
Rezende2 1 0.03
Кану Рубенилсон 1 0.03
Уго Витор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Vitor Jacare 1 0.03
Arthur Sales 1 0.03
Ryan Santos 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.31
Pablo I 8 0.23
Витор Буэно 4 (3) 0.11
Erick2 4 0.11
Christian Cardoso 4 0.11
Виллиан Сикейра 3 0.09
Сантана Алекс 3 0.09
Каноббио Агустин 2 0.06
Bruno Zapelli 2 0.06
Кака II 2 0.06
Madson II 1 0.03
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 7 2
Rezende2 8 1
Асеведо Николас 6 1
Yago I 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Ademir Santos 5 0
Ryan Santos 3 1
Сисиньо Неусиано 4 0
Соуза Коули 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Кандидо Камило 2 1
Жилберто Жуниор 3 0
Уго Витор 3 0
David Omar Rodriguez Barrera II 3 0
Thaciano 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Danilo XVI 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Сени Рожерио 1 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 8 0
Витор Буэно 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Erick2 6 0
Роке Витор 6 0
Hugo Moura 5 0
Кака II 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Tomas Cuello 3 0
Роша Кайке 3 0
Bento Krepski 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Christian Cardoso 1 0

Результаты матчей

Байя
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
8
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

11
29
Байя
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Атлетико Паранаэнсе
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
1
4%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
7
41%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
25%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Забито

14
30
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
27 Не забивали 17
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
4
13%
16-30
5
36%
10
33%
31-45
2
14%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
1
7%
9
30%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
5
26%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
11
39%
3
16%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
4
14%
4
21%
76-90

Забито

37
47
22 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
13 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
8
22%
6
13%
16-30
11
30%
30%
14
30%
30%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
5
14%
3
6%
61-75
4
11%
16
34%
76-90

Пропущено

47
39
21 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
5
11%
10
26%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
12
26%
4
10%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
9
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0
Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3

Результаты матчей

Байя
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Байя
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
10
7
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
11
6
2
15
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
28
6
8
25
1.5
15
19
5
28
2.5
4
30
3
30
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 34 18 7 9 54 - 31 61
3.
Ред Булл Брагантино
 33 16 11 6 46 - 29 59
4.
Гремио
 34 18 5 11 57 - 50 59
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 2:0 34 16 9 9 43 - 26 57
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 35 13 12 10 47 - 40 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Куяба
 1:0 34 13 8 13 35 - 34 47
10.
Сан-Паулу
 0:0 33 12 10 11 37 - 35 46
11.
Коринтианс
 34 10 14 10 39 - 39 44
12.
Форталеза Сеара
 0:1 32 12 7 13 35 - 36 43
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 0:0 34 11 9 14 37 - 55 42
15.
Байя
 1:0 34 11 7 16 39 - 46 40
16.
Васко да Гама
 1:1 33 10 8 15 34 - 43 38
17.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
18.
Гойяс
 0:2 34 8 11 15 33 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 1:1 34 4 10 20 39 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
2.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
3.
Сан-Паулу
 0:0 17 12 2 3 28 - 13 38
4.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Атлетико Минейро
 2:0 17 9 3 5 23 - 14 30
9.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
10.
Форталеза Сеара
 0:1 15 8 4 3 23 - 15 28
11.
Байя
 1:0 17 8 4 5 25 - 18 28
12.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Сантос
 0:0 17 6 7 4 25 - 23 25
15.
Васко да Гама
 1:1 17 7 3 7 19 - 18 24
16.
Куяба
 1:0 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Гойяс
 0:2 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 1:1 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 2:0 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 1:0 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 7 4 5 18 - 14 25
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Сантос
 0:0 17 5 2 10 12 - 32 17
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 18 4 5 9 17 - 21 17
12.
Коринтианс
 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 0:2 17 4 4 9 15 - 25 16
14.
Форталеза Сеара
 0:1 17 4 3 10 12 - 21 15
15.
Васко да Гама
 1:1 16 3 5 8 15 - 25 14
16.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
17.
Байя
 1:0 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 0:0 16 0 8 8 9 - 22 8
20.
Америка Минейро
 1:1 17 0 8 9 21 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (7)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Уго Моура получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.35
3.30
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