Уффф... Де Пауль получает удар по лицу от Жезуса. Рефери тут же остановил игру, после чего показал карточку желтого цвета игроку бразильской команды. Железный "горчичник".

Разбит нос у Де Пауля. Медики уже на поле. Оказывают ои помощь игроку аргентинской сборной, которого приводят в чувства. Тампоны вставлены в нос игроку Аргентины, но матч он продолжит. Футболку Де Пауля нужно поменять, она запачкана кровью.

Месси с Родриго продолжают о чем-то разговаривать. Я вообще не могу понять, с чем этот конфликт образовался, но огонек в нем лишь разгорается.

Наконец, подали штрафной удар аргентинцы, но мяч чуть ли не параллельно воротам в этой ситуации полетел. В итоге игроки "селесао" смогли отбиться.

Макаллистер из-за пределов штрафной у Аргентины нанес удар по воротам соперника. Мяч пролетел в трех метрах от стойки. Было неплохо, но не так опасно.

Пошел Родриго сейчас в отбор, но нарушил правила его партнер против Де Пауля, которому по ногам сегодня не бьет только ленивый.

По-хорошему уже первый тайм должны были завершать игроки, но реалии таковы, что заканчивается только первая треть первого тайма.

Все же дан стартовый свисток с 30-минутным запозданием! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Бразилии. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Футболисты сборной Бразилии предстали сегодня на футбольном газоне в желто-синих цветах, а игроки аргентинской команды - бело-голубых футболках и черных трусах.

Пока Бразилия владеет игровым снарядом. Рафинья упускает сферу на правом краю. Судья назначает удар от ворот, и совсем не торопятся его исполнять аргентинцы.

Очень агрессивная игра у нас. Против Месси нарушены были правила. Трибуны чуть ли не взрываются. Какая-то слишком агрессивная манера игры у коллективов.

Акунья ворвался слева в штрафную соперника, обманул оппонента на замахе, после чего пробил в ближний угол, но попал в защитника, бросившегося на мяч.

Сборная Аргентины возвращается, как я понимаю! Судя по всему, встреча все же состоится? Но сколько командам нужно времени, чтобы размяться?

Что-то Месси сейчас Родриго сказал на повышенных тонах. Причем как-то совсем нелицеприятно сделал это Лионель. Там уже представители команд вмешались в конфликт. Но капитан аргентинцев не лучшим образом себя повел, прихватив оппонента за шею.

Месси и Маркиньос в центре поля расположились, около арбитра. Тепло бывшие одноклубник поприветствовали друг друга. Нам же снова огромное количество полицейских показывают. Стянулись они к месту возможного конфликта. Ну, а футбол сегодня все-таки начнется!

— Странно, что фанатские трибуны бразильских и аргентинских поклонников футбола не разграничены сеткой, забором, хотя в рекомендациях ФИФА эти моменты упоминаются. По этой причине, возможно, вспышка активности и случилась. Там ведь искорки достаточно, чтобы вспыхнул пожар...

— Мне кажется, что Месси, увидев, как военная полиция вступила в схватку с болельщиками, так отреагировал на эпизод и покинул пределы поля. Так аргентинец отреагировал на жесткое обращение правоохранительных органов с футбольными фанатами. На поле ничего пока не меняется. Сборная Аргентины в раздевалке.

— Пытался сам Месси урегулировать конфликт. Буквально нырял в эпицентр всего происходящего. Ну, а потом спешно удалился. Сейчас же волнения на трибунах утихли. Аргентинцы ушли в раздевалку, бразильцы на поле, но играть им не с кем.

— Месси показал своим ребятам: "Уходим с поля, раз они не могут успокоиться". Вряд ли увидим футбол сегодня, как бы мы с вами все этого не хотели. Ну ждем, ждем...

— Дубинки пошли в ход на трибунах. Полицейские в большом количестве пошли в наступление. Огромное количество фанатов там им сопротивляется. Кто-то решил не ввязываться в конфликт и просто поднял руки вверх. Многие пришли посмотреть футбол, но никак не цепляться с представителями порядка.

— Драка буквально на трибунах. Там кому-то из бразильских полицейских досталось. Мне кажется, что матч и вовсе может не состояться теперь...

— На фанатских трибунах происходят беспорядки! Там аргентинские и бразильские болельщики в потасовку ввязались! Начало встречи задержится однозначно. Пошли футболисты к своим фанатам, чтобы их успокоить, но пока эти попытки тщетны.

— LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группы сборные Бразилии и Аргентины. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро, на арене «Маракана» (78 838 зрителей).



Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре! Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола!приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группы сборные. Встреча состоится в, на арене «Маракана» (78 838 зрителей).Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить. Рад приветствовать всех на игре!