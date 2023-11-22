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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 6.
Бразилия
FIFA #3
0:0
Первый тайм: 13'
Аргентина
FIFA #1
0'
5' Желтая карточка
Жезус Габриэл

Ход матча

5'
Жезус Габриэл
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 207
Бразилия 32.9% (68)
X 27.5% (57)
Аргентина 39.6% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бразилия
Ничья
Аргентина
3.20
3.25
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
2
Эмерсон
Жуниор
3
Маркиньос
Маркос
4
Габриэль
дос
Сантос
15
Аугусто
Карлос
5
Андре
8
Гимараэс
Бруно
11
Рафинья
Диас
10
Родриго
7
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэл
23
Мартинес
Эмилиано
2
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
8
Акунья
Маркос
7
Де
Пауль
Родриго
17
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
16
Ло
Чельсо
Джовани
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
Бразилия
4-2-3-1
Аргентина
4-4-2

История личных встреч

Бразилия
Аргентина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
1:0
ТМС
0:1
КА
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1
ОМЮА
3:0
ОМЮА
1:1
ТМС
2:0
ММ
2:1
ММ
2:1
ММ
3:4
ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.7

Среднее время на гол

105
128

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.24
0.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
127

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.33
Родриго 2 0.33
Рафинья Диас 1 0.17
Маркиньос Маркос 1 0.17
Габриэль дос Сантос 1 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.17
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.5
Гонсалес Николас 1 0.17
Фернандес Энцо 1 0.17
Отаменди Николас 1 0.17
Тальяфико Николас 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Лоди Ренан 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе VI 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2
Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аргентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3
Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0

Результаты матчей

Бразилия
Аргентина

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 3:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2.
Аргентина
 0:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
3.
Колумбия
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
Эквадор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 8
6.
Бразилия
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Парагвай
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
8.
Чили
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
9.
Боливия
 0:3 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
10.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 3:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Аргентина
 0:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5.
Бразилия
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
6.
Чили
 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Эквадор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 4
8.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Боливия
 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Перу
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Колумбия
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Уругвай
 3:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Бразилия
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Венесуэла
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Парагвай
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
10.
Боливия
 0:3 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 4 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (2)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Чили Пульгар Эрик 3
Колумбия Ариас Джон 3
Боливия Вильямиль Габриэль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    По-хорошему уже первый тайм должны были завершать игроки, но реалии таковы, что заканчивается только первая треть первого тайма.
  • Фол, нарушение
    12'
    Пошел Родриго сейчас в отбор, но нарушил правила его партнер против Де Пауля, которому по ногам сегодня не бьет только ленивый.
  • 11'
    Макаллистер из-за пределов штрафной у Аргентины нанес удар по воротам соперника. Мяч пролетел в трех метрах от стойки. Было неплохо, но не так опасно. 
  • 10'
    Наконец, подали штрафной удар аргентинцы, но мяч чуть ли не параллельно воротам в этой ситуации полетел. В итоге игроки "селесао" смогли отбиться. 
  • 9'
    Месси с Родриго продолжают о чем-то разговаривать. Я вообще не могу понять, с чем этот конфликт образовался, но огонек в нем лишь разгорается. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Разбит нос у Де Пауля. Медики уже на поле. Оказывают ои помощь игроку аргентинской сборной, которого приводят в чувства. Тампоны вставлены в нос игроку Аргентины, но матч он продолжит. Футболку Де Пауля нужно поменять, она запачкана кровью.
  • Желтая карточка
    7'
    Уффф... Де Пауль получает удар по лицу от Жезуса. Рефери тут же остановил игру, после чего показал карточку желтого цвета игроку бразильской команды. Железный "горчичник".
  • 6'
    Акунья ворвался слева в штрафную соперника, обманул оппонента на замахе, после чего пробил в ближний угол, но попал в защитника, бросившегося на мяч.
  • 5'
    Очень агрессивная игра у нас. Против Месси нарушены были правила. Трибуны чуть ли не взрываются. Какая-то слишком агрессивная манера игры у коллективов.
  • 3'
    Пока Бразилия владеет игровым снарядом. Рафинья упускает сферу на правом краю. Судья назначает удар от ворот, и совсем не торопятся его исполнять аргентинцы. 
  • 2'
    Футболисты сборной Бразилии предстали сегодня на футбольном газоне в желто-синих цветах, а игроки аргентинской команды - бело-голубых футболках и черных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Все же дан стартовый свисток с 30-минутным запозданием! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Бразилии. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Месси и Маркиньос в центре поля расположились, около арбитра. Тепло бывшие одноклубник поприветствовали друг друга. Нам же снова огромное количество полицейских показывают. Стянулись они к месту возможного конфликта. Ну, а футбол сегодня все-таки начнется!
  • Что-то Месси сейчас Родриго сказал на повышенных тонах. Причем как-то совсем нелицеприятно сделал это Лионель. Там уже представители команд вмешались в конфликт. Но капитан аргентинцев не лучшим образом себя повел, прихватив оппонента за шею.
  • Сборная Аргентины возвращается, как я понимаю! Судя по всему, встреча все же состоится? Но сколько командам нужно времени, чтобы размяться?
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    • Странно, что фанатские трибуны бразильских и аргентинских поклонников футбола не разграничены сеткой, забором, хотя в рекомендациях ФИФА эти моменты упоминаются. По этой причине, возможно, вспышка активности и случилась. Там ведь искорки достаточно, чтобы вспыхнул пожар...
    • Мне кажется, что Месси, увидев, как военная полиция вступила в схватку с болельщиками, так отреагировал на эпизод и покинул пределы поля. Так аргентинец отреагировал на жесткое обращение правоохранительных органов с футбольными фанатами. На поле ничего пока не меняется. Сборная Аргентины в раздевалке. 
    • Пытался сам Месси урегулировать конфликт. Буквально нырял в эпицентр всего происходящего. Ну, а потом спешно удалился. Сейчас же волнения на трибунах утихли. Аргентинцы ушли в раздевалку, бразильцы на поле, но играть им не с кем. 
    • Месси показал своим ребятам: "Уходим с поля, раз они не могут успокоиться". Вряд ли увидим футбол сегодня, как бы мы с вами все этого не хотели. Ну ждем, ждем...
    • Дубинки пошли в ход на трибунах. Полицейские в большом количестве пошли в наступление. Огромное количество фанатов там им сопротивляется. Кто-то решил не ввязываться в конфликт и просто поднял руки вверх. Многие пришли посмотреть футбол, но никак не цепляться с представителями порядка.
    • Опасный момент
      Драка буквально на трибунах. Там кому-то из бразильских полицейских досталось. Мне кажется, что матч и вовсе может не состояться теперь...
    • На фанатских трибунах происходят беспорядки! Там аргентинские и бразильские болельщики в потасовку ввязались! Начало встречи задержится однозначно. Пошли футболисты к своим фанатам, чтобы их успокоить, но пока эти попытки тщетны.
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группы сборные Бразилии и Аргентины. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро, на арене «Маракана» (78 838 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Аргентина.
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      2.54 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 207
    Бразилия 32.9% (68)
    X 27.5% (57)
    Аргентина 39.6% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Аргентина
    3.20
    3.25
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Аргентина

    Исход игры
    Бразилия
    32.9% (68)
    Ничья
    27.5% (57)
    Аргентина
    39.6% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    15.9% (33)
    1:1 Ничья
    15.9% (33)
    2:2 Ничья
    6.8% (14)
    1:2 Аргентина
    4.8% (10)
    0:1 Аргентина
    2.9% (6)
    1:0 Бразилия
    2.9% (6)
    0:0 Ничья
    1.9% (4)
    2:3 Аргентина
    1.4% (3)
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    Аргентина
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