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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 6.
Бразилия
FIFA #3
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 43
Бразилия 41.9% (18)
X 37.2% (16)
Аргентина 20.9% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Аргентина
3.15
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бразилия
Аргентина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
1:0
ТМС
0:1
КА
2:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1
ОМЮА
3:0
ОМЮА
1:1
ТМС
2:0
ММ
2:1
ММ
2:1
ММ
3:4
ТМС
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:0
ЧМОМ
1:3
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.7

Среднее время на гол

105
128

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.24
0.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
127

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.4
Родриго 2 0.4
Рафинья Диас 1 0.2
Маркиньос Маркос 1 0.2
Габриэль дос Сантос 1 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.2
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.6
Гонсалес Николас 1 0.2
Фернандес Энцо 1 0.2
Отаменди Николас 1 0.2
Тальяфико Николас 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Лоди Ренан 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе VI 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2
Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аргентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3
Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0

Результаты матчей

Бразилия
Аргентина

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Уругвай
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Колумбия
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
Бразилия
 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Эквадор
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 5
7.
Парагвай
 Заявка 5 1 2 2 1 - 2 5
8.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
9.
Боливия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Уругвай
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аргентина
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5.
Чили
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Бразилия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Парагвай
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Боливия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эквадор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 1
10.
Перу
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Эквадор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Колумбия
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Венесуэла
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Парагвай
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Боливия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (2)
Уругвай Нуньес Дарвин 3 (2)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Чили Медель Гари 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 16 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 43
    Бразилия 41.9% (18)
    X 37.2% (16)
    Аргентина 20.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Аргентина
    3.15
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    Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина

    Исход игры
    Бразилия
    41.9% (18)
    Ничья
    37.2% (16)
    Аргентина
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    32.6% (14)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    2:2 Ничья
    14% (6)
    1:2 Аргентина
    7% (3)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
    0:1 Аргентина
    4.7% (2)
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