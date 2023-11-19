Тур: 6.
История личных встреч
Бразилия
Аргентина
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
0.7
Среднее время на гол
105
128
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.24
0.71
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
127
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|0.4
|Родриго
|2
|0.4
|Рафинья Диас
|1
|0.2
|Маркиньос Маркос
|1
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.2
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.6
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|Фернандес Энцо
|1
|0.2
|Отаменди Николас
|1
|0.2
|Тальяфико Николас
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
2
Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Аргентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1
Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3
Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0
Результаты матчей
Бразилия
Аргентина
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (2)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|3 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Чили
|Медель Гари
|2
Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина
Исход игры
Бразилия
41.9% (18)
Ничья
37.2% (16)
Аргентина
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
32.6% (14)
1:1 Ничья
14% (6)
2:2 Ничья
14% (6)
1:2 Аргентина
7% (3)
0:0 Ничья
4.7% (2)
0:1 Аргентина
4.7% (2)
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