Тур: 16. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаПапо Джейсон
48' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
49' Желтая карточкаАлими Исник
90'+5
Ход матча
35'
48'
49'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
24
Denis
Renta
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
24 Denis RentaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Рапид Бухарест
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.2
Среднее время на гол
54
450
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
144
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алими Исник
|4 (1)
|0.25
|Шафранко Павол
|4
|0.25
|Аганович Аднан
|3
|0.19
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.19
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Георге Ион
|1
|0.06
|Каллаку Шерифф
|1
|0.06
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.38
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.38
|Петрила Клаудиу
|4
|0.25
|Ионицэ Александру II
|4
|0.25
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.19
|Папо Джейсон
|2
|0.13
|Валье Борха
|1
|0.06
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.06
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Якоб Паул
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Алими Исник
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
5
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
17
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Рапид Бухарест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
43%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
5
26%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
17
33
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
29%
29%
10
30%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
2
12%
5
15%
61-75
6
35%
6
18%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
6
32%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0
Результаты матчей
Сепси
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сепси
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
62
17
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
412
106
214
610
115
214
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5