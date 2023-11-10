Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Судья свистит. Сэпунару Кристиан атаковал сзади соперника. Это Габриэл Дебелюх заработал своей команде штрафной

85' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бэлаша Михай нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

85' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Omar El Sawy

83' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

83' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

83' Алими Исник из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Сепси

79' Юхвель Тсуму нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Сепси

73' Тактическая замена. Шафранко Павол уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

72' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Удар от ворот произведет Сепси

69' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джейсон Папо

69' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

67' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

67' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Валье Борха навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хорошую попытку сделал Борза Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Florin Stefan получил травму и заменен. Варга Роланд выходит на поле.

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ох, нехорошо это выглядит. Florin Stefan получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Florin Stefan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Валье Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Валье Борха навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Матч возобновлен

52' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Алими Исник получил желтую карточку от судьи

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бамгбойе Фуншо получил желтую карточку от судьи

48' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

47' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля