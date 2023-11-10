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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Сепси
0:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
35' Желтая карточка
Папо Джейсон
48' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
49' Желтая карточка
Алими Исник
90'+5
33
Никзули
Роланд
44
Бэлаша
Михай
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
24
Denis
Renta
8
Георге
Ион
11
Штефэнеску
Мариус
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
Сепси
Рапид Бухарест

История личных встреч

Сепси
Рапид Бухарест

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.2

Среднее время на гол

54
450

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
144

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алими Исник 4 (1) 0.25
Шафранко Павол 4 0.25
Аганович Аднан 3 0.19
Штефэнеску Мариус 3 0.19
Рондон Марио 1 0.06
Георге Ион 1 0.06
Каллаку Шерифф 1 0.06
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Чоботарю Денис 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.38
Дуганджич Марко 6 (2) 0.38
Петрила Клаудиу 4 0.25
Ионицэ Александру II 4 0.25
Бамгбойе Фуншо 3 0.19
Папо Джейсон 2 0.13
Валье Борха 1 0.06
Оайдэ Рэзван 1 0.06
Сэпунару Кристиан 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Якоб Паул 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Бэлаша Михай 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Алими Исник 3 0
Георге Ион 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Матей Космин 1 1
Франсишку Жуниор 2 0
Штефан Флорин 2 0
Отелита Богдан 2 0
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Браун Кристофер 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
5
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
17
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Рапид Бухарест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
43%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
5
26%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

17
33
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
29%
29%
10
30%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
2
12%
5
15%
61-75
6
35%
6
18%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
6
32%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0

Результаты матчей

Сепси
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сепси
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
10
6
2
14
2.5
6
10
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 15 9 3 3 28 - 14 30
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Германнштадт
 15 5 8 2 23 - 15 23
6.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
7.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 13 - 11 10
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
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Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
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  • 94'
    Алими Исник ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 92'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 91'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • 91'
      Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 43%, Рапид Бухарест: 57%.
    • 90'
      Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Omar El Sawy наказан за толчок Габриэл Дебелюх
    • 89'
      Валье Борха навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Георге Ион успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Рапид Бухарест онлайн

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