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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Ботошани
2:1
Перерыв
Волунтари
0'
0:1
7' Гол
Doru Cristian Andrei
10' Желтая карточка
Флореску Эдуард
13' Желтая карточка
Немец Адам
20' Желтая карточка
Црепуля Любян
28' Желтая карточка
Шерони Алин
1:1
38' Гол
Дикан Виктор
2:1
43' Гол
Eugen Gabriel David

Ход матча

7'
0:1
Doru Cristian Andrei
10'
Флореску Эдуард
 
13'
 
Немец Адам
20'
 
Црепуля Любян
28'
Шерони Алин
 
33'
Eugen Gabriel David
Iulian Carausu
 
38'
Дикан Виктор
(Флореску Эдуард)
1:1
43'
Eugen Gabriel David
(Флореску Эдуард)
2:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Волунтари
7.74
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Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
60
Иличич
Мирослав
80
Iulian
Carausu
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
4
Црепуля
Любян
27
Раду
Бобок
20
Robert
Popescu
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
Ботошани
Волунтари

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 5 (2) 0.31
Eugen Gabriel David 3 0.19
Дикан Виктор 2 0.13
Виргиль Пинсон 1 0.06
Шерони Алин 1 0.06
Иличич Мирослав 1 0.06
Дроле Жан-Армель 1 0.06
Роман Михай V 1 0.06
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Adams Friday 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 0.25
Думитер Андрей 3 0.19
Мерлой Джордже 3 0.19
Doru Cristian Andrei 2 0.13
Сигурьонссон Рунар 2 0.13
Раду Бобок 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Andreas Nita 1 0.06
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 5 0
Мутомбо Габриэль 4 0
Eugen Gabriel David 4 0
Дикан Виктор 4 0
Шерони Алин 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Патаке Андрей 1 0
Касап Карло 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Вылчану Октавиан 2 0
Немец Адам 1 0
Алийи Насер 1 0
Црепуля Любян 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Ботошани
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

4
4
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
3
23%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
14%
5
19%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2
Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1

Результаты матчей

Ботошани
Волунтари

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
5.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 1:2 16 4 4 8 18 - 28 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 2:1 16 1 7 8 16 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 1:2 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Ботошани
 2:1 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
11.
Волунтари
 1:2 9 2 3 4 10 - 15 9
12.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 2:1 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Фарул Констанца Попеску Михай 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Дикан Виктор из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 47'
    Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Ботошани пытается что-то создать.
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    Ничья
    Волунтари
    7.74
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