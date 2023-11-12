  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Ботошани
3:3
Конец матча
Волунтари
0'
0:1
6' Гол
Doru Cristian Andrei
10' Желтая карточка
Флореску Эдуард
13' Желтая карточка
Немец Адам
20' Желтая карточка
Црепуля Любян
25' Желтая карточка
Шерони Алин
1:1
38' Гол
Дикан Виктор
2:1
42' Гол
Eugen Gabriel David
2:2
46' Гол
Robert Popescu
52' Желтая карточка
Пий Джуниор
2:3
59' Пенальти
Раца Вадим
61' Вторая желтая карточка
Немец Адам
3:3
71' Гол
Флореску Эдуард
73' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
76' Вторая желтая карточка
Пий Джуниор
90' Желтая карточка
Бензар Ромарио
3:3
90' Не забитый пенальти
Раца Вадим
90'+10
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
60
Иличич
Мирослав
80
Iulian
Carausu
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
4
Црепуля
Любян
27
Раду
Бобок
20
Robert
Popescu
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
Ботошани
Волунтари

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 6 (2) 0.38
Eugen Gabriel David 3 0.19
Дикан Виктор 2 0.13
Виргиль Пинсон 1 0.06
Шерони Алин 1 0.06
Иличич Мирослав 1 0.06
Дроле Жан-Армель 1 0.06
Роман Михай V 1 0.06
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 0.25
Думитер Андрей 3 0.19
Мерлой Джордже 3 0.19
Doru Cristian Andrei 2 0.13
Сигурьонссон Рунар 2 0.13
Раду Бобок 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Раца Вадим 1 (1) 0.06
Robert Popescu 1 0.06
Andreas Nita 1 0.06
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 6 1
Мутомбо Габриэль 4 0
Eugen Gabriel David 4 0
Дикан Виктор 4 0
Шерони Алин 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Патаке Андрей 1 0
Касап Карло 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Немец Адам 1 1
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Црепуля Любян 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
8
Ботошани
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

4
4
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
5
26%
2
15%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
3
15%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
2
11%
7
35%
76-90

Пропущено

32
29
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
16%
5
17%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
5
16%
7
24%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2
Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1

Результаты матчей

Ботошани
Волунтари

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
5.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 16 0 8 8 17 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
9.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Ботошани Флореску Эдуард 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Фарул Констанца Попеску Михай 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Дикан Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Фернандес Хесус из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Назначен штрафной. Пострадал Флореску Эдуард, его свалил Roberto Voican.
  • 98'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 98'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Раца Вадим пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 97'
    Бензар Ромарио из команды Ботошани получает желтую после опасной игры.
  • 97'
    После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!
  • 97'
    Безумный фол. Бензар Ромарио грубо играет против соперника. Пострадал Ioan Dumiter
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари.
  • 95'
    Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Хорошую попытку сделал Флоря Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 94'
      Дикан Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 94'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 3:3 Волунтари онлайн

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