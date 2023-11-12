Тур: 16. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0'
0:1
6' ГолDoru Cristian Andrei
10' Желтая карточкаФлореску Эдуард
13' Желтая карточкаНемец Адам
20' Желтая карточкаЦрепуля Любян
25' Желтая карточкаШерони Алин
1:1
38' ГолДикан Виктор
2:1
42' ГолEugen Gabriel David
2:2
46' ГолRobert Popescu
52' Желтая карточкаПий Джуниор
2:3
59' ПенальтиРаца Вадим
61' Вторая желтая карточкаНемец Адам
3:3
71' ГолФлореску Эдуард
73' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
76' Вторая желтая карточкаПий Джуниор
90' Желтая карточкаБензар Ромарио
3:3
90' Не забитый пенальтиРаца Вадим
90'+10
Ход матча
6'
10'
13'
20'
25'
38'
1:1
42'
46'
2:2
52'
59'
2:3
61'
71'
3:3
76'
90'
90'
3:3
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
23 Andrei DraguЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
-
26 Razvan Cret
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ботошани
Волунтари
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.46
0.96
Тотал матчей
2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|6 (2)
|0.38
|Eugen Gabriel David
|3
|0.19
|Дикан Виктор
|2
|0.13
|Виргиль Пинсон
|1
|0.06
|Шерони Алин
|1
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.06
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.06
|Роман Михай V
|1
|0.06
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|4
|0.25
|Думитер Андрей
|3
|0.19
|Мерлой Джордже
|3
|0.19
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.13
|Раду Бобок
|1
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.06
|Robert Popescu
|1
|0.06
|Andreas Nita
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|6
|1
|Мутомбо Габриэль
|4
|0
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
8
Ботошани
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
4
4
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
23%
3
19%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
5
26%
2
15%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
3
15%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
2
11%
7
35%
76-90
Пропущено
32
29
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
16%
5
17%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
5
16%
7
24%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2
Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1
Результаты матчей
Ботошани
Волунтари
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
79
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|6