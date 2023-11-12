Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

92' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Флоря Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Волунтари

90' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Волунтари

88' Оооо... вот это был удар! Дикан Виктор должен был забить с этой позиции.

88' Дикан Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Касап Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

86' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

86' Хорошую попытку сделал Дроле Жан-Армель . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Волунтари

85' Иличич Мирослав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Касап Карло из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Adams Friday из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

79' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

78' Хорошую попытку сделал Doru Cristian Andrei . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Ioan Dumiter из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Ioan Dumiter возвращается на поле.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ioan Dumiter получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Судья свистит. Пий Джуниор атаковал сзади соперника. Это Ioan Dumiter заработал своей команде штрафной

73' Цигэнашу Александр получил желтую карточку от судьи

72' Команда Ботошани сравняла счет! Игра продолжается!

71' Г О О О О Л - Флореску Эдуард забивает с левой ноги!

70' Дикан Виктор наказан за толчок Ioan Dumiter

70' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Команда Волунтари довольна результатом к этому моменту.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Матрикарди Патрисио получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Тактическая замена. Robert Popescu уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

66' Матрикарди Патрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Дикан Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Игра в одни ворота сейчас. Ботошани доминирует и владеет мячом

64' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дикан Виктор нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

63' Andrei Dragu из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Г О О О О О Л - Раца Вадим из команды Волунтари забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Razvan Ducan прыгнул не в ту сторону.

59' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Волунтари пробила пенальти.

57' После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари

56' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Г О О О О Л - Robert Popescu забивает с правой ноги!

46' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.