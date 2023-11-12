Тур: 16. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Второй тайм: 75'
0'
1:0
5' ГолДансиу Мариан
34' Желтая карточкаБанку Никусор
41' Желтая карточкаИлич Кристиан
68' Желтая карточкаЛаррусеа Горка
Ход матча
5'
1:0
34'
41'
68'
Владение мячом
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
19
Кольич
Элвир
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
35 матчей
48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.56
Среднее время на гол
72
160
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.25
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.19
|Крецу Александру
|3
|0.19
|Митрицэ Александру
|2
|0.13
|Рогульич Анте
|2
|0.13
|Дансиу Мариан
|2
|0.13
|Банку Никусор
|1
|0.06
|Хури Льес
|1
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.06
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.19
|Dennis Politic
|2
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.06
|Ларрусеа Горка
|1
|0.06
|Абдалла Хаким
|1
|0.06
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|3
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
2
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Динамо Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
23%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
4
19%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
2
22%
76-90
Пропущено
16
26
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
1
4%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
7
44%
6
23%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
510
114
312
114
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 15
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|16
|5
|9
|2
|24 - 16
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|22 - 24
|22
|7.
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 23
|18
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 29
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|0:1
|16
|2
|4
|10
|9 - 27
|10
|16.
|16
|0
|8
|8
|17 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|9.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6