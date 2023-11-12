Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Бани Андрей пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Илич Кристиан получил желтую карточку от судьи

40' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Омавоо Жозуэ нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

34' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

34' Гезали Ламин пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu ловит мяч

34' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Илич Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

29' Бани Андрей не смог попасть в створ ударом издали

29' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Митрицэ Александру пробил со штрафного прямо в стенку

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

22' Гезали Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

18' Оооо... вот это был удар! Кольич Элвир должен был забить с этой позиции.

18' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Куртич Ясмин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

16' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

9' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Г О О О О Л - Дансиу Мариан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

5' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

3' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Хорошую попытку сделал Кольич Элвир . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть