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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
5' Гол
Дансиу Мариан
35' Желтая карточка
Банку Никусор
41' Желтая карточка
Илич Кристиан
68' Желтая карточка
Ларрусеа Горка
75' Желтая карточка
Лукао II
79' Желтая карточка
Буркэ Овидиу
84' Желтая карточка
Иван Андрей
85' Undefined phrase: football_event_
Goncalo Gregorio
90' Желтая карточка
Моура Габриэл
90'+11
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
27
Куртич
Ясмин
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
19
Кольич
Элвир
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
8
Ларрусеа
Горка
16
Илич
Кристиан
99
Гезали
Ламин
19
Абдалла
Хаким
22
Бани
Андрей
Университатя Крайова
Динамо Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Динамо Бухарест

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

35 матчей

48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.56

Среднее время на гол

72
160

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.25
Иван Андрей 3 (2) 0.19
Крецу Александру 3 0.19
Митрицэ Александру 2 0.13
Рогульич Анте 2 0.13
Дансиу Мариан 2 0.13
Банку Никусор 1 0.06
Хури Льес 1 0.06
Кэпэцынэ Михай 1 0.06
Скречу Владимир 1 0.06
Баярам Штефан 1 0.06
Куртич Ясмин 1 (1) 0.06
Влэдою Штефан 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.19
Dennis Politic 2 0.13
Костин Кристиан 1 0.06
Ларрусеа Горка 1 0.06
Абдалла Хаким 1 0.06
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
Амзар Йонуц 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Скречу Владимир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 5 0
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Лукао II 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Патрике Разван 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
2
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
29%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
5
23%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Пропущено

16
27
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
7
44%
6
22%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
3
19%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
5
11
1.5
1
15
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 16 0 8 8 17 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
9.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Ботошани Флореску Эдуард 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
Весь список
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