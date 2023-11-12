Тур: 16. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДансиу Мариан
35' Желтая карточкаБанку Никусор
41' Желтая карточкаИлич Кристиан
68' Желтая карточкаЛаррусеа Горка
75' Желтая карточкаЛукао II
79' Желтая карточкаБуркэ Овидиу
84' Желтая карточкаИван Андрей
85' Undefined phrase: football_event_Goncalo Gregorio
90' Желтая карточкаМоура Габриэл
90'+11
Ход матча
5'
1:0
35'
41'
68'
75'
79'
84'
85'
90'
90'
Владение мячом
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
19
Кольич
Элвир
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
35 матчей
48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.56
Среднее время на гол
72
160
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.25
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.19
|Крецу Александру
|3
|0.19
|Митрицэ Александру
|2
|0.13
|Рогульич Анте
|2
|0.13
|Дансиу Мариан
|2
|0.13
|Банку Никусор
|1
|0.06
|Хури Льес
|1
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.06
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.19
|Dennis Politic
|2
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.06
|Ларрусеа Горка
|1
|0.06
|Абдалла Хаким
|1
|0.06
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Лукао II
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Университатя Крайова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Бухарест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
2
Университатя Крайова
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
29%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
5
23%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Пропущено
16
27
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
7
44%
6
22%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
3
19%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
511
115
313
115
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6