Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Скречу Владимир пробил со штрафного прямо в стенку

94' Моура Габриэл получил желтую карточку от судьи

93' Матч возобновлен

92' Омавоо Жозуэ нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

92' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

87' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Динамо Бухарест , отменен.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

84' Иван Андрей получил желтую карточку от судьи

83' Дансиу Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Ох, нехорошо это выглядит. Рошу Нелуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Рошу Нелуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Рефери не любит споров - именно за это Буркэ Овидиу сейчас получил желтую

76' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лукао II получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ларрусеа Горка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Амзар Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

70' Гезали Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Митрицэ Александру бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

69' Матч возобновлен

69' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ларрусеа Горка получил желтую карточку от судьи

67' Илич Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

66' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ларрусеа Горка пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

63' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч приостановлен из-за петард на поле

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Моура Габриэл