Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда ФКСБ играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Крецу Валентин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Безумный фол. Крецу Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Yassine Bahassa

44' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

43' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Радаславеску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет ФКСБ

29' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

22' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет ФКСБ

18' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Vladislav Blanuta выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет ФКСБ

12' После проверки VAR судья не изменил решения - ФКСБ пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

12' Г О О О О О Л - Олару Дариус из команды ФКСБ забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Ion-Cristian Gurau прыгнул вправо!

11' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Отличная индивидуальная работа от Коман Флоринел , гол забит с изяществом.

9' Г О О О О Л - Коман Флоринел правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

7' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

5' Радаславеску Эдуард пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

5' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Удар от ворот произведет ФКСБ

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре