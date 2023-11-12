Тур: 16. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
44'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ФКСБ
У Крайова 1948
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.44
|Коман Флоринел
|5 (1)
|0.31
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|2
|0.13
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Шут Адриан
|2
|0.13
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.56
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.25
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.19
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.19
|William Baeten
|2
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.06
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|5
|0
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|3
|1
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
17
Упущенные победы
16
8
ФКСБ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
5
29%
29%
3
18%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
5
29%
29%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Забито
28
24
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
7
25%
3
13%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
1
4%
6
25%
76-90
Пропущено
15
28
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
5
18%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
3
20%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
У Крайова 1948
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
53
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
16
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
69
312
510
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|4
|2
|30 - 15
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|16
|5
|9
|2
|24 - 16
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|22 - 24
|22
|7.
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 23
|18
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 29
|17
|14.
|0:2
|16
|4
|3
|9
|24 - 30
|15
|15.
|16
|2
|4
|10
|9 - 27
|10
|16.
|16
|0
|8
|8
|17 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|9.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|6 (4)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6