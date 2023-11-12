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Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
ФКСБ
2:0
Второй тайм: 50'
У Крайова 1948
0'
1:0
9' Гол
Коман Флоринел
2:0
12' Пенальти
Олару Дариус
44' Желтая карточка
Крецу Валентин

Ход матча

9'
Коман Флоринел
1:0
12'
Олару Дариус
2:0
44'
Крецу Валентин
 

Владение мячом

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ФКСБ
Ничья
У Крайова 1948
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
16
Ликсандру
Михай
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
80
Радаславеску
Эдуард
7
Коман
Флоринел
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
8
Албу
Константин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
ФКСБ
У Крайова 1948

История личных встреч

ФКСБ
У Крайова 1948

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:3
С
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 7 (2) 0.44
Коман Флоринел 5 (1) 0.31
Компаньо Андреа 4 (2) 0.25
Попеску Октавиан 2 0.13
Дава Джойским 2 0.13
Шут Адриан 2 0.13
Джокович Дамьян 2 (1) 0.13
Радунович Ристо 1 0.06
Балута Александр 1 0.06
Попеску Овидиу 1 0.06
Микулеску Давид 1 0.06
Эджума Малком 1 0.06
Ликсандру Михай 1 0.06
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.56
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.25
Бауса Хуан 3 (1) 0.19
Сидибе Секу 3 (1) 0.19
William Baeten 2 0.13
Албу Константин 1 0.06
Лакруа Лео 1 0.06
Ибрагим Джибрил 1 0.06
Бахасса Яссин 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 5 0
Коман Флоринел 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Крецу Валентин 3 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Балута Александр 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 3 1
Лакруа Лео 2 1
Маскареньяс Матеус 2 1
Аким Влад 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Албу Константин 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
William Baeten 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

16
8
ФКСБ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
У Крайова 1948
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
5
29%
29%
3
18%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
5
29%
29%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
1
6%
3
18%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
1
11%
5
26%
76-90

Забито

28
24
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
7
25%
3
13%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
5
21%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
1
4%
6
25%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
5
18%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
3
20%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
У Крайова 1948

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
5
3
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 2:0 16 10 4 2 30 - 15 34
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 0:2 16 4 3 9 24 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 16 0 8 8 17 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 2:0 8 5 2 1 13 - 6 17
5.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 0:2 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 2:0 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
9.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 0:2 8 2 2 4 7 - 11 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Ботошани Флореску Эдуард 6 (4)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
Весь список
  • 49'
    Олару Дариус успешно блокирует удар.
  • 49'
    Сидибе Секу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    У Крайова 1948 идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 48'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Constantin Albu
  • 48'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 47'
    Vladislav Blanuta оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    У Крайова 1948
    1.05
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    12.50
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    41.00
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    ФКСБ
    У Крайова 1948
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