Тур: 16. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолКоман Флоринел
2:0
12' ПенальтиОлару Дариус
44' Желтая карточкаКрецу Валентин
57' Красная карточкаКрецу Валентин
2:1
65' ГолVladislav Blanuta
90' Желтая карточкаБалута Александр
90' Желтая карточкаПопеску Овидиу
90' Желтая карточкаРадаславеску Эдуард
90'+5
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
44'
57'
65'
90'
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ФКСБ
У Крайова 1948
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.44
|Коман Флоринел
|5 (1)
|0.31
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|2
|0.13
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Шут Адриан
|2
|0.13
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.56
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.25
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.19
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.19
|William Baeten
|2
|0.13
|Албу Константин
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Vladislav Blanuta
|1
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.06
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|3
|1
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
17
Упущенные победы
16
8
ФКСБ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
У Крайова 1948
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
13
8
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
6
55%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
29%
29%
3
18%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
5
29%
29%
5
29%
29%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
1
11%
5
26%
76-90
Забито
30
25
19 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
9
30%
3
12%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
1
3%
6
24%
76-90
Пропущено
16
30
5 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
7
23%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
4
25%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
У Крайова 1948
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
610
313
511
115
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|6 (4)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6