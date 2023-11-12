Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Матч остановлен

83' Удар от ворот произведет ФКСБ

83' William Baeten решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Vladislav Blanuta пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

80' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

75' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' William Baeten навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ибрагим Джибрил

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Забив гол, У Крайова 1948 сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

65' Vladislav Blanuta выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

65' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

63' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет ФКСБ

62' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Аким Влад

60' Ван Дурмен Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Yassine Bahassa возвращается на поле.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Yassine Bahassa получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Yassine Bahassa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Безумный фол. Крецу Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Yassine Bahassa

56' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет ФКСБ

54' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Коман Флоринел нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

51' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Vladislav Blanuta создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Constantin Albu

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Vladislav Blanuta оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.