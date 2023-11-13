Тур: 16. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Петреску Раду
0:4
Второй тайм: 85'
0'
0:1
3' ПенальтиYuri Cisotti
0:2
5' ГолAlexandru Pop
22' Желтая карточкаYuri Cisotti
0:3
34' ГолAlexandru Pop
0:4
54' ГолTeles
64' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
Ход матча
3'
0:1
5'
0:2
22'
34'
54'
0:4
64'
83'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
93
Якоб
Флорин
10
Фабри
Андрей
28
Гонсалвес
67
Фредерик
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
- Нападающий
-
55 Поп РарешНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
УТА Арад
Оцелул Галац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|4 (2)
|0.25
|Миковши Клаудиу
|3
|0.19
|Купер Годберг
|3
|0.19
|Карп Кэтэлин
|2
|0.13
|Поп Рареш
|2
|0.13
|Офусу Риги
|1
|0.06
|Лукассен Кевин
|1
|0.06
|Marcelo Freitas
|1 (1)
|0.06
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|7 (1)
|0.44
|Yuri Cisotti
|3 (2)
|0.19
|Фредерик
|2
|0.13
|Teles
|1
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.06
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Годберг
|3
|1
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Marcelo Freitas
|2
|0
|Миковши Клаудиу
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|5
|0
|Ariel Lopez1
|5
|0
|Yuri Cisotti
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Живулич Диего
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
6
УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
63%
76-90
Забито
18
12
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
75%
10%
3 победы 15 ничьих 2 поражения
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Результаты матчей
УТА Арад
Оцелул Галац
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|16
|5
|9
|2
|24 - 16
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|22 - 24
|22
|7.
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|4:0
|16
|3
|11
|2
|16 - 12
|20
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 23
|18
|12.
|0:4
|16
|4
|6
|6
|17 - 25
|18
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 29
|17
|14.
|16
|4
|3
|9
|25 - 30
|15
|15.
|16
|2
|4
|10
|9 - 27
|10
|16.
|16
|0
|8
|8
|17 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|0:4
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|4:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|4:0
|8
|2
|6
|0
|10 - 4
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|0:4
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6