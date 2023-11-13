Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

41' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

40' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Diogo Rodrigues выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Конте Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Alexandru Pop из команды Оцелул Галац

34' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Конте Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Миковши Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

29' Судья сигнализирует, что Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Albert Stahl

27' Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Denis Dumitrascu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Судья свистит. Denis Dumitrascu атаковал сзади соперника. Это Фредерик заработал своей команде штрафной

24' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

23' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Juri Cisotti получил желтую карточку от судьи

22' Миковши Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Albert Stahl из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

19' Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.

18' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Albert Stahl из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

17' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

17' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Конте Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Хорошую попытку сделал Конте Ибраима . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Marcelo Freitas пробил со штрафного прямо в стенку

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац заходит слишком далеко, он валит Denis Dumitrascu.

5' Г О О О О О О Л - Alexandru Pop из команды Оцелул Галац с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

3' Г О О О О О Л - Juri Cisotti из команды Оцелул Галац забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Florin Iacob прыгнул вправо!

2' Оооо... вот это был удар! Alexandru Pop должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Alexandru Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.