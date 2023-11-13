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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
УТА Арад
0:4
Второй тайм: 85'
Оцелул Галац
0'
0:1
3' Пенальти
Yuri Cisotti
0:2
5' Гол
Alexandru Pop
22' Желтая карточка
Yuri Cisotti
0:3
34' Гол
Alexandru Pop
0:4
54' Гол
Teles
64' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
15
Конте
Ибраима
30
Столник
Марко
80
Думитрашку
Денис
14
Marcelo
Freitas
7
Стахл
Алберт
10
Фабри
Андрей
21
Cristian
Mihai
19
Миковши
Клаудиу
42
Лукассен
Кевин
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
31
Живулич
Диего
67
Фредерик
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
20
Бодиштяну
Штефан
11
Alexandru
Pop
УТА Арад
Оцелул Галац

История личных встреч

УТА Арад
Оцелул Галац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 4 (2) 0.25
Миковши Клаудиу 3 0.19
Купер Годберг 3 0.19
Карп Кэтэлин 2 0.13
Поп Рареш 2 0.13
Офусу Риги 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Marcelo Freitas 1 (1) 0.06
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 7 (1) 0.44
Yuri Cisotti 3 (2) 0.19
Фредерик 2 0.13
Teles 1 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.06
Бодиштяну Штефан 1 0.06
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Столник Марко 2 0
Якоб Флорин 2 0
Marcelo Freitas 2 0
Миковши Клаудиу 2 0
Cristian Mihai 2 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 5 0
Ariel Lopez1 5 0
Yuri Cisotti 4 0
Alexandru Pop 2 1
Гонсалвес 3 0
Живулич Диего 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
6
УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
63%
76-90

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
6
33%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
75%
10%
3 победы 15 ничьих 2 поражения
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2

Результаты матчей

УТА Арад
Оцелул Галац

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 30 - 16 34
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Оцелул Галац
 4:0 16 3 11 2 16 - 12 20
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
УТА Арад
 0:4 16 4 6 6 17 - 25 18
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 16 0 8 8 17 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 0:4 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 4:0 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 4:0 8 2 6 0 10 - 4 12
5.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
6.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
7.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
8.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 0:4 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 7 (1)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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