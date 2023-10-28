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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Второй тайм: 50'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
19' Пенальти
Газдаг Даниэль
2:0
26' Гол
Уре Микаэль
29' Желтая карточка
Вуд Бобби
35' Желтая карточка
Фаррелл Эндрю
37' Желтая карточка
Чанкалай Томас
3:0
37' Гол
Харриэль Натан

Ход матча

19'
Газдаг Даниэль
1:0
23'
 
Вуд Бобби
Хиль Карлес
26'
Уре Микаэль
2:0
29'
 
Вуд Бобби
35'
 
Фаррелл Эндрю
37'
 
Чанкалай Томас
37'
Харриэль Натан
(Вагнер Кай)
3:0
46'
 
Вриони Джакомо
Кэй Марк-Энтони
Прогноз на матч от Liveresult
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Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
17
Лоу
Дэмион
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
98
Jacob
Jackson
24
Джонс
Дехуан
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
29
Бак
Ноуэл
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
5
Чанкалай
Томас
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

92%
16%
23 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

41 матч

53.7%
19.5%
26.8%
22 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

56.1%
24.4%
19.5%
23 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:1
М
3:0
ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.83
1.41

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 15 (12) 0.43
Карранса Хулиан 14 0.4
Уре Микаэль 10 0.29
Мартинес Хосе Андрес 3 0.09
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Харриэль Натан 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 11 (2) 0.31
Вуд Бобби 7 0.2
Боу Густаво 7 (1) 0.2
Вриони Джакомо 6 0.17
Чанкалай Томас 6 0.17
Бак Ноуэл 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 11 0
Карранса Хулиан 7 2
Эллиотт Джек 6 1
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 6 0
Вагнер Кай 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Флэк Леон 5 0
Харриэль Натан 5 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Салливан Куинн 3 0
Барибо Тай 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 5 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Чанкалай Томас 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Фаррелл Эндрю 2 0
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Алтидор Жози 1 0
Макнамара Томас 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
14
Филадельфия Юнион
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

19
36
Филадельфия Юнион
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

23
50

Голы по времени матча

Забито

31
19
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
7
23%
4
21%
16-30
9
29%
29%
3
16%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
5
16%
6
32%
76-90

Пропущено

15
32
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
20%
4
13%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
3
20%
7
22%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
4
27%
8
25%
76-90

Забито

26
37
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
2
8%
2
5%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
9
35%
12
32%
31-45
7
27%
9
24%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
3
12%
4
11%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
8
50%
76-90

Забито

57
56
31 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
7%
3
5%
1-15
9
16%
10
18%
16-30
18
32%
15
27%
31-45
12
21%
11
20%
46-60
6
11%
7
13%
61-75
8
14%
10
18%
76-90

Пропущено

41
48
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
8
20%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
7
17%
8
17%
46-60
7
17%
5
10%
61-75
10
24%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
2
12 раз 35%
1
11 раз 32%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
12
5
7
10
2.5
6
11
4
13
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
30
4
17
17
1.5
19
15
9
25
2.5
7
27
4
30
3.5
2
32

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кэй Марк-Энтони уходит с поля. Вриони Джакомо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.07
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15.00
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23.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
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