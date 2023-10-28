Стадион: Субару Парк.
3:0
Второй тайм: 50'
0'
1:0
19' ПенальтиГаздаг Даниэль
2:0
26' ГолУре Микаэль
29' Желтая карточкаВуд Бобби
35' Желтая карточкаФаррелл Эндрю
37' Желтая карточкаЧанкалай Томас
3:0
37' ГолХарриэль Натан
Ход матча
19'
1:0
23'
26'
2:0
29'
35'
37'
37'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хиль НачоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Clint Peay
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
92%
16%
23 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
41 матч
53.7%
19.5%
26.8%
22 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
56.1%
24.4%
19.5%
23 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.83
1.41
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.63
1.1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|15 (12)
|0.43
|Карранса Хулиан
|14
|0.4
|Уре Микаэль
|10
|0.29
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.09
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Харриэль Натан
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|11 (2)
|0.31
|Вуд Бобби
|7
|0.2
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.2
|Вриони Джакомо
|6
|0.17
|Чанкалай Томас
|6
|0.17
|Бак Ноуэл
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|0
|Карранса Хулиан
|7
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Вагнер Кай
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Харриэль Натан
|5
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|5
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Чанкалай Томас
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Фаррелл Эндрю
|2
|0
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
14
Филадельфия Юнион
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
19
36
Филадельфия Юнион
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
23
50
Голы по времени матча
Забито
31
19
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
7
23%
4
21%
16-30
9
29%
29%
3
16%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
5
16%
6
32%
76-90
Пропущено
15
32
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
20%
4
13%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
3
20%
7
22%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
4
27%
8
25%
76-90
Забито
26
37
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
2
8%
2
5%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
9
35%
12
32%
31-45
7
27%
9
24%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
3
12%
4
11%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
8
50%
76-90
Забито
57
56
31 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
7%
3
5%
1-15
9
16%
10
18%
16-30
18
32%
15
27%
31-45
12
21%
11
20%
46-60
6
11%
7
13%
61-75
8
14%
10
18%
76-90
Пропущено
41
48
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
8
20%
6
13%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
7
17%
8
17%
46-60
7
17%
5
10%
61-75
10
24%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
2
12 раз 35%
1
11 раз 32%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
98
125
710
611
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
89
710
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
304
1717
1915
925
727
430
232
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11