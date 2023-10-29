Стадион: BMO Stadium.
5:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолХоллингсхед Райан
22' Желтая карточкаВела Карлос
1:1
27' ГолУайт Брайан
2:1
29' ГолБуанга Денис
2:2
40' ГолАдекугбе Сэм
41' Желтая карточкаБраун Джавейн
3:2
52' ГолХоллингсхед Райан
55' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
63' Желтая карточкаPedro Vite
4:2
64' ГолБуанга Денис
5:2
80' ГолМурильо Хесус
82' Желтая карточкаLevonte Johnson
90'+2
Ход матча
18'
22'
27'
1:1
29'
2:1
40'
2:2
41'
52'
55'
63'
64'
4:2
80'
5:2
82'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
3.13
1.14
Среднее время на гол
28
78
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.13
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|22 (3)
|0.63
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.26
|Холлингсхед Райан
|6
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.09
|Бюк Стипе
|3
|0.09
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Оливера Кристиан
|2
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Мурильо Хесус
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.46
|Голд Райан
|11 (6)
|0.31
|Simon Becher
|4
|0.11
|Pedro Vite
|4
|0.11
|Грессель Юлиан
|3
|0.09
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Али Ахмед
|2
|0.06
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|Блэкмон Тристан
|2
|0.06
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|10
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|6
|0
|Берхальтер Себастьян
|6
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|0
|Браун Джавейн
|5
|0
|Pedro Vite
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Levonte Johnson
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Ванкувер Уайткэпс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
12
Лос-Анджелес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
16
30
Лос-Анджелес
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
40% (14)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Ванкувер Уайткэпс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
21
42
Голы по времени матча
Забито
40
21
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
6
15%
4
19%
1-15
6
15%
6
29%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
3
8%
3
14%
46-60
7
18%
2
10%
61-75
10
25%
3
14%
76-90
Пропущено
20
35
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
3
15%
3
9%
1-15
6
30%
4
11%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
4
20%
9
26%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
2
10%
6
17%
76-90
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
2
11%
5
15%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
3
16%
4
12%
31-45
4
21%
9
27%
46-60
4
21%
3
9%
61-75
3
16%
7
21%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
10%
3
14%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
59
54
28 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
8
14%
9
17%
1-15
9
15%
11
20%
16-30
11
19%
7
13%
31-45
7
12%
12
22%
46-60
11
19%
5
9%
61-75
13
22%
10
19%
76-90
Пропущено
41
56
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 28
5
12%
6
11%
1-15
11
27%
6
11%
16-30
3
7%
11
20%
31-45
8
20%
12
21%
46-60
7
17%
12
21%
61-75
7
17%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
4:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
16 раз 46%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
152
117
98
810
512
513
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
153
413
513
314
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
305
1520
1421
1124
728
629
332
233
233
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11