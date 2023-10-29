  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023
Стадион: .
Лос-Анджелес
5:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
18' Гол
Холлингсхед Райан
22' Желтая карточка
Вела Карлос
1:1
27' Гол
Уайт Брайан
2:1
29' Гол
Буанга Денис
2:2
40' Гол
Адекугбе Сэм
41' Желтая карточка
Браун Джавейн
3:2
52' Гол
Холлингсхед Райан
55' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
63' Желтая карточка
Pedro Vite
4:2
64' Гол
Буанга Денис
5:2
80' Гол
Мурильо Хесус
82' Желтая карточка
Levonte Johnson
90'+2
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Такаока
Ёхеи
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
23
Браун
Джавейн
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
3
Адекугбе
Сэм
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:3
ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

3.13
1.14

Среднее время на гол

28
78

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.13
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 22 (3) 0.63
Вела Карлос 9 (3) 0.26
Холлингсхед Райан 6 0.17
Тильман Тимоти 4 0.11
Богуш Матеуш 3 (1) 0.09
Бюк Стипе 3 0.09
Опоку Квадво 2 0.06
Оливера Кристиан 2 0.06
Санчес Илье 1 0.03
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Мурильо Хесус 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 16 0.46
Голд Райан 11 (6) 0.31
Simon Becher 4 0.11
Pedro Vite 4 0.11
Грессель Юлиан 3 0.09
Веселинович Ранко 2 0.06
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Али Ахмед 2 0.06
Кордова Серхио 2 0.06
Блэкмон Тристан 2 0.06
Ларьи Ричи 1 0.03
Адекугбе Сэм 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Mathias Laborda 1 0.03
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 10 0
Санчес Илье 7 0
Тильман Тимоти 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Опоку Квадво 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Оливера Кристиан 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 7 1
Кубас Андрес 7 0
Блэкмон Тристан 6 0
Берхальтер Себастьян 6 0
Голд Райан 5 0
Шёпф Алессандро 5 0
Браун Джавейн 5 0
Pedro Vite 5 0
Уайт Брайан 4 0
Рапосо Райан 4 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Levonte Johnson 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Ванкувер Уайткэпс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
12
Лос-Анджелес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

16
30
Лос-Анджелес
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
40% (14)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Ванкувер Уайткэпс
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

21
42

Голы по времени матча

Забито

40
21
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
6
15%
4
19%
1-15
6
15%
6
29%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
3
8%
3
14%
46-60
7
18%
2
10%
61-75
10
25%
3
14%
76-90

Пропущено

20
35
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
3
15%
3
9%
1-15
6
30%
4
11%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
4
20%
9
26%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
2
10%
6
17%
76-90

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
2
11%
5
15%
1-15
3
16%
5
15%
16-30
3
16%
4
12%
31-45
4
21%
9
27%
46-60
4
21%
3
9%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
10%
3
14%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

59
54
28 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
10 Не забивали 8
8
14%
9
17%
1-15
9
15%
11
20%
16-30
11
19%
7
13%
31-45
7
12%
12
22%
46-60
11
19%
5
9%
61-75
13
22%
10
19%
76-90

Пропущено

41
56
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 28
5
12%
6
11%
1-15
11
27%
6
11%
16-30
3
7%
11
20%
31-45
8
20%
12
21%
46-60
7
17%
12
21%
61-75
7
17%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
4:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
16 раз 46%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
2
11
7
1.5
9
8
8
10
2.5
5
12
5
13
3.5
3
14
2
16
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
3
4
13
1.5
5
13
3
14
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
30
5
15
20
1.5
14
21
11
24
2.5
7
28
6
29
3.5
3
32
2
33
4.5
2
33

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 5:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     