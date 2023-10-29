Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
26
Луна
Диего
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельЗащитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
32 матча
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.69
Среднее время на гол
51
130
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.44
1.03
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
62
87
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|10 (6)
|0.29
|Бэрд Кори
|8
|0.23
|Эррера Эктор
|5
|0.14
|Киньонес Нельсон
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|3
|0.09
|Алию Ибрахим
|3
|0.09
|Франко Иван
|3
|0.09
|Thor Ulfarsson
|3
|0.09
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Artur Moraes III
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.2
|Аранго Кристиан
|6
|0.17
|Мусовски Дэниел
|5
|0.14
|Луна Диего
|5
|0.14
|Глэд Джастин
|5
|0.14
|Джулио Андерсон
|5
|0.14
|Руис Пабло
|4
|0.11
|Крейлах Дамир
|4
|0.11
|Вера Брайан
|3
|0.09
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|8
|2
|Эскобар Франко
|11
|0
|Карраскилья Адальберто
|9
|0
|Микаэль
|7
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Бэрд Кори
|4
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|11
|0
|Глэд Джастин
|7
|1
|Руис Пабло
|6
|1
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|5
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Джулио Андерсон
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
3
9
Хьюстон Динамо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Реал Солт-Лейк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
21
Упущенные победы
10
19
Хьюстон Динамо
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Реал Солт-Лейк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
26
27
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
37
24
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
10
27%
3
13%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
7
19%
5
21%
31-45
2
5%
3
13%
46-60
7
19%
7
29%
29%
61-75
10
27%
4
17%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
10%
6
27%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Забито
15
25
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
4
27%
1
4%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
7
28%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
19%
4
15%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
6
22%
4
15%
76-90
Забито
52
49
28 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
14
27%
4
8%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
10
19%
8
16%
31-45
3
6%
10
20%
46-60
10
19%
10
20%
61-75
11
21%
12
24%
76-90
Пропущено
37
49
16 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
16%
10
20%
1-15
6
16%
8
16%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
8
22%
6
12%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
24%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
107
98
611
413
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
710
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
259
1321
1618
826
628
529
133
232
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11