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Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
22' Гол
Эррера Эктор
44' Желтая карточка
Овьедо Брайан
1:1
54' Гол
Луна Диего
2:1
79' Гол
Басси Амине
82' Желтая карточка
Джулио Андерсон
90' Желтая карточка
Эскобар Франко
90' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
90'+8
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
16
Эррера
Эктор
6
Artur
Moraes
III
8
Басси
Амине
11
Бэрд
Кори
21
Киньонес
Нельсон
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
6
Охеда
Брайан
26
Луна
Диего
10
Саварино
Джефферсон
14
Рубин
Рубио
Хьюстон Динамо
4-3-3
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:3
ОК
3:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.69

Среднее время на гол

51
130

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.44
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

62
87

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 11 (6) 0.31
Бэрд Кори 8 0.23
Эррера Эктор 5 0.14
Киньонес Нельсон 4 0.11
Карраскилья Адальберто 3 0.09
Дорси Гриффин 3 0.09
Алию Ибрахим 3 0.09
Франко Иван 3 0.09
Thor Ulfarsson 3 0.09
Стирс Дэниэл 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Artur Moraes III 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.2
Аранго Кристиан 6 0.17
Луна Диего 6 0.17
Мусовски Дэниел 5 0.14
Джулио Андерсон 5 0.14
Глэд Джастин 5 0.14
Руис Пабло 4 0.11
Крейлах Дамир 4 0.11
Вера Брайан 3 0.09
Рубин Рубио 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Nelson Palacio 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 12 0
Эррера Эктор 8 2
Карраскилья Адальберто 10 0
Микаэль 7 1
Святченко Эрик 7 0
Дорси Гриффин 7 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Кларк Стив 4 0
Бэрд Кори 4 0
Бартлоу Итан 4 0
Франко Иван 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 11 0
Глэд Джастин 7 1
Руис Пабло 6 1
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 5 0
Овьедо Брайан 4 0
Джулио Андерсон 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Макмат Зак 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
10
Хьюстон Динамо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Реал Солт-Лейк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
21

Упущенные победы

10
19
Хьюстон Динамо
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (14)
46% (16)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
34% (12)
14% (5)
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
27

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

39
25
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
10
26%
3
12%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
7
18%
5
20%
31-45
2
5%
4
16%
46-60
7
18%
7
28%
61-75
11
28%
4
16%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
9%
6
25%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Забито

15
25
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 24
4
27%
1
4%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
1
7%
7
28%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
19%
4
15%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
6
22%
4
15%
76-90

Забито

54
50
29 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
14
26%
4
8%
1-15
5
9%
5
10%
16-30
10
19%
8
16%
31-45
3
6%
11
22%
46-60
10
19%
10
20%
61-75
12
22%
12
24%
76-90

Пропущено

38
51
16 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 25
6
16%
10
20%
1-15
6
16%
9
18%
16-30
4
11%
9
18%
31-45
9
24%
6
12%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
24%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
11
7
1.5
9
8
6
12
2.5
4
13
5
13
3.5
1
16
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
3
3
14
1.5
7
11
2
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
26
9
14
21
1.5
16
19
8
27
2.5
6
29
5
30
3.5
1
34
2
33
4.5

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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