Стадион: Exploria Stadium.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАраухо Сесар
1:0
41' ГолВильдер Картахена
50' Желтая карточкаШлегель Родриго
71' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
90' Желтая карточкаГодой Анибал
90'+8
Ход матча
37'
41'
50'
71'
86'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ангуло
Иван
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Орландо Сити
Нэшвилл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.4
|Макгуайр Дункан
|13
|0.37
|Охеда Мартин
|6
|0.17
|Ангуло Иван
|5
|0.14
|Кара Эркан
|5
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Вильдер Картахена
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
|Стедждухар Мейсон
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.43
|Пико Фабрис
|5
|0.14
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.09
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|8
|1
|Араухо Сесар
|9
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Шлегель Родриго
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|7
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Банбери Тил
|7
|0
|Годой Анибал
|6
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Пико Фабрис
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Нэшвилл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
6
Орландо Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
23
25
Орландо Сити
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Нэшвилл
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
2
6%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
19%
2
14%
31-45
10
32%
1
7%
46-60
3
10%
4
29%
61-75
6
19%
5
36%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
3
15%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Забито
25
25
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 24
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
2
8%
8
32%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
7
28%
3
12%
61-75
5
20%
7
28%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
56
39
19 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 14
5 Не забивали 14
4
7%
1
3%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
8
14%
10
26%
31-45
16
29%
4
10%
46-60
10
18%
7
18%
61-75
11
20%
12
31%
76-90
Пропущено
39
33
14 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
1
3%
4
12%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
8
21%
6
18%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
10
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Нэшвилл
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
0
15 раз 43%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
116
99
98
513
512
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
99
89
414
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2015
1718
1322
827
629
233
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (11)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8