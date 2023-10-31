Стадион: Lumen Field.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Веласко
Алан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Корча АметЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Даллас
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
40 матчей
45%
30%
25%
18 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
16 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
2.1
0.9
Среднее время на гол
42
100
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Среднее время на гол
64
128
Всего голов
70
32
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
51
112
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|11
|0.31
|Leo Chu
|5
|0.14
|Руидиас Рауль
|5
|0.14
|Руснак Альберт
|5
|0.14
|Ролдан Кристиан
|3
|0.09
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.34
|Обриан Хадер
|6
|0.17
|Камунго Бернард
|6
|0.17
|Веласко Алан
|4
|0.11
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Арриола Пол
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Твумаси Эма
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|8
|0
|Leo Chu
|6
|1
|Лодейро Николас
|6
|0
|Гомес Еймар
|6
|0
|Толо Нуху
|6
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Атенсио Джошуа
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Твумаси Эма
|3
|1
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
11
Сиэтл Саундерс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Даллас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
21
23
Сиэтл Саундерс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Даллас
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
31%
6
32%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
23
25
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
8
35%
6
24%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
6
24%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Забито
40
45
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
3
8%
7
16%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
10
25%
7
16%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
9
23%
11
24%
76-90
Пропущено
33
33
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
9
27%
4
12%
61-75
6
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Даллас
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
19 раз 56%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
710
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
710
215
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
286
1222
925
529
331
232
133
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (11)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8