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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 26'
Даллас
0'

Ход матча

18'
 
Фрейзер Лиам
Веласко Алан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Даллас
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24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
14
Ильяраменди
Асьер
8
Обриан
Хадер
20
Веласко
Алан
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Даллас

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

40 матчей

45%
30%
25%
18 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
16 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.1
0.9

Среднее время на гол

42
100

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Среднее время на гол

64
128

Всего голов

70
32

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

51
112

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 11 0.31
Leo Chu 5 0.14
Руидиас Рауль 5 0.14
Руснак Альберт 5 0.14
Ролдан Кристиан 3 0.09
Эбер Араужо 2 0.06
Гомес Еймар 2 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.34
Обриан Хадер 6 0.17
Камунго Бернард 6 0.17
Веласко Алан 4 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.09
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Твумаси Эма 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 8 0
Leo Chu 6 1
Лодейро Николас 6 0
Гомес Еймар 6 0
Толо Нуху 6 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Атенсио Джошуа 3 0
Cody Baker 3 0
Ролдан Кристиан 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Веласко Алан 6 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Твумаси Эма 3 1
Ильяраменди Асьер 4 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Берджесс Нкоси 4 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
11
Сиэтл Саундерс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Даллас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

21
23
Сиэтл Саундерс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Даллас
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
31%
6
32%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
8
35%
6
24%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
6
24%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Забито

40
45
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
3
8%
7
16%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
10
25%
7
16%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
9
23%
11
24%
76-90

Пропущено

33
33
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
4
12%
7
21%
46-60
9
27%
4
12%
61-75
6
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Даллас

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
19 раз 56%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
2
15
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
28
6
12
22
1.5
9
25
5
29
2.5
3
31
2
32
3.5
1
33

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (11)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Весь список
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