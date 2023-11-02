Стадион: Lower.com Field.
2:0
Второй тайм: 89'
0'
25' Желтая карточкаМуюмба Тристан
1:0
45' ГолЭрнандес Хуан
2:0
51' ПенальтиЭрнандес Хуан
71' Желтая карточкаРобинсон Майлз
77' Желтая карточкаТьяре Джамал
78' Желтая карточкаКамашо Руди
79' Желтая карточкаРосси Диего
Ход матча
25'
45'
1:0
51'
2:0
71'
77'
78'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.75
Среднее время на гол
80
51
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|18 (6)
|0.51
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.29
|Кристиан Рамирез
|8
|0.23
|Моррис Эйдан
|4
|0.11
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.11
|Йебоа Яв
|3
|0.09
|Росси Диего
|3
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.09
|Амундсен Мальте
|3
|0.09
|Завадски Шон
|3
|0.09
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|17
|0.49
|Альмада Тьяго
|11 (2)
|0.31
|Вольф Тайлер
|5
|0.14
|Леннон Брукс
|4
|0.11
|Уайли Калеб
|4
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.09
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Москера Эдвин
|3
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Робинсон Майлз
|2
|0.06
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Завадски Шон
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Альмада Тьяго
|5
|1
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Муюмба Тристан
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Тьяре Джамал
|3
|0
|Робинсон Майлз
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
19
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
14
37
Коламбус Крю
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
31
7
Упущенные победы
21
56
Голы по времени матча
Забито
41
25
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
7
17%
6
24%
1-15
9
22%
1
4%
16-30
7
17%
4
16%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
6
15%
5
20%
76-90
Пропущено
14
31
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
21%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
8
26%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
3
21%
7
23%
76-90
Забито
23
40
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
5
22%
4
10%
31-45
5
22%
7
18%
46-60
6
26%
3
8%
61-75
2
9%
15
38%
76-90
Пропущено
35
23
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
7
20%
4
17%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
7
20%
6
26%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
12
34%
5
22%
76-90
Забито
64
65
33 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
8
13%
12
18%
1-15
13
20%
6
9%
16-30
12
19%
8
12%
31-45
11
17%
11
17%
46-60
12
19%
8
12%
61-75
8
13%
20
31%
76-90
Пропущено
49
54
17 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
10%
7
13%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
5
10%
11
20%
31-45
11
22%
11
20%
46-60
6
12%
7
13%
61-75
15
31%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
1
11 раз 32%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
710
314
512
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
89
710
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
322
Больше Меньше
322
2113
1816
826
925
430
529
133
232
133
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8