  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023
Стадион: .
Коламбус Крю
2:0
Второй тайм: 89'
Атланта Юнайтед
0'
25' Желтая карточка
Муюмба Тристан
1:0
45' Гол
Эрнандес Хуан
2:0
51' Пенальти
Эрнандес Хуан
71' Желтая карточка
Робинсон Майлз
77' Желтая карточка
Тьяре Джамал
78' Желтая карточка
Камашо Руди
79' Желтая карточка
Росси Диего
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
14
Йебоа
Яв
7
Грессель
Юлиан
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
18
Амундсен
Мальте
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
20
Мэцан
Александру
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
35
Фортьюн
Аджани
7
Якумакис
Георгиос
16
Силва
Алешандре
Коламбус Крю
3-4-3
Атланта Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.75

Среднее время на гол

80
51

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 18 (6) 0.51
Селараян Лукас 10 (2) 0.29
Кристиан Рамирез 8 0.23
Моррис Эйдан 4 0.11
Рассел-Роу Джейсен 4 0.11
Йебоа Яв 3 0.09
Росси Диего 3 0.09
Нэйджби Дарлингтон 3 0.09
Амундсен Мальте 3 0.09
Завадски Шон 3 0.09
Арфстен Макс 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 17 0.49
Альмада Тьяго 11 (2) 0.31
Вольф Тайлер 5 0.14
Леннон Брукс 4 0.11
Уайли Калеб 4 0.11
Лобжанидзе Саба 3 0.09
Гутман Эндрю 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Москера Эдвин 3 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Робинсон Майлз 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Завадски Шон 6 0
Эрнандес Хуан 4 1
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Альмада Тьяго 5 1
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Муюмба Тристан 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Тьяре Джамал 3 0
Робинсон Майлз 3 0
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
19
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

14
37
Коламбус Крю
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

31
7

Упущенные победы

21
56

Голы по времени матча

Забито

41
25
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
7
17%
6
24%
1-15
9
22%
1
4%
16-30
7
17%
4
16%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
6
15%
5
20%
61-75
6
15%
5
20%
76-90

Пропущено

14
31
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
21%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
14%
8
26%
31-45
4
29%
5
16%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
3
21%
7
23%
76-90

Забито

23
40
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
5
22%
4
10%
31-45
5
22%
7
18%
46-60
6
26%
3
8%
61-75
2
9%
15
38%
76-90

Пропущено

35
23
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
6%
3
13%
1-15
7
20%
4
17%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
7
20%
6
26%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
12
34%
5
22%
76-90

Забито

64
65
33 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
8
13%
12
18%
1-15
13
20%
6
9%
16-30
12
19%
8
12%
31-45
11
17%
11
17%
46-60
12
19%
8
12%
61-75
8
13%
20
31%
76-90

Пропущено

49
54
17 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
10%
7
13%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
5
10%
11
20%
31-45
11
22%
11
20%
46-60
6
12%
7
13%
61-75
15
31%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
11 раз 32%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
11
6
6
11
2.5
7
10
3
14
3.5
5
12
1
16
4.5
2
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
32
2
21
13
1.5
18
16
8
26
2.5
9
25
4
30
3.5
5
29
1
33
4.5
2
32
1
33
5.5

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Росси Диего сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коламбус Крю
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    5.45
    8.60
    Реклама, betcity.ru
    6.20
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Коламбус Крю
    Атланта Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     