Стадион: Тойота.
2:0
Первый тайм: 30'
0'
1:0
6' ГолАрриола Пол
10' Желтая карточкаТоло Нуху
2:0
18' ПенальтиФеррейра Хесус
22' Желтая карточкаГомес Еймар
Ход матча
6'
1:0
10'
18'
2:0
22'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Даллас
Сиэтл Саундерс
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
58.8%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед
41 матч
24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.5%
39%
41.5%
8 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
44
18
Голов в среднем за матч
2.1
0.9
Среднее время на гол
42
100
Всего голов
72
32
Голов в среднем за матч
1.76
0.78
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
115
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|13 (2)
|0.36
|Обриан Хадер
|6
|0.17
|Камунго Бернард
|6
|0.17
|Веласко Алан
|4
|0.11
|Арриола Пол
|3
|0.08
|Берджесс Нкоси
|3
|0.08
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Твумаси Эма
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|12
|0.33
|Руснак Альберт
|6 (1)
|0.17
|Leo Chu
|5
|0.14
|Руидиас Рауль
|5
|0.14
|Ролдан Кристиан
|3
|0.08
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Твумаси Эма
|3
|1
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Феррейра Хесус
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jackson Ragen
|9
|0
|Joao Paulo I
|7
|1
|Leo Chu
|6
|1
|Толо Нуху
|7
|0
|Лодейро Николас
|6
|0
|Гомес Еймар
|6
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Атенсио Джошуа
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
8
Даллас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сиэтл Саундерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
15
17
Даллас
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
63% (22)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Сиэтл Саундерс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
6
24%
8
35%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
5
22%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
3
21%
5
25%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
45
42
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 12
7
16%
3
7%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
9
20%
6
14%
31-45
7
16%
10
24%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
11
24%
9
21%
76-90
Пропущено
35
33
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
3
9%
5
15%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
7
20%
4
12%
46-60
5
14%
9
27%
61-75
6
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Результаты матчей
Даллас
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 54%
0
7 раз 20%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 34%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
126
710
612
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
116
216
710
216
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2312
926
1322
332
530
134
233
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|22 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8