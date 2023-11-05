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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Даллас
2:0
Первый тайм: 30'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
6' Гол
Арриола Пол
10' Желтая карточка
Толо Нуху
2:0
18' Пенальти
Феррейра Хесус
22' Желтая карточка
Гомес Еймар

Ход матча

6'
Арриола Пол
(Камунго Бернард)
1:0
10'
 
Толо Нуху
18'
Феррейра Хесус
2:0
22'
 
Гомес Еймар
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сиэтл Саундерс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
19
Помикал
Пакстон
14
Ильяраменди
Асьер
77
Камунго
Бернард
18
Фрейзер
Лиам
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
Даллас
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
58.8%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 17 побед

41 матч

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.3%
43.9%
26.8%
12 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.5%
39%
41.5%
8 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

44
18

Голов в среднем за матч

2.1
0.9

Среднее время на гол

42
100

Всего голов

72
32

Голов в среднем за матч

1.76
0.78

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
115

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 13 (2) 0.36
Обриан Хадер 6 0.17
Камунго Бернард 6 0.17
Веласко Алан 4 0.11
Арриола Пол 3 0.08
Берджесс Нкоси 3 0.08
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Твумаси Эма 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 12 0.33
Руснак Альберт 6 (1) 0.17
Leo Chu 5 0.14
Руидиас Рауль 5 0.14
Ролдан Кристиан 3 0.08
Эбер Араужо 2 0.06
Гомес Еймар 2 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Толо Нуху 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Веласко Алан 6 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Берджесс Нкоси 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Твумаси Эма 3 1
Ильяраменди Асьер 4 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Феррейра Хесус 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jackson Ragen 9 0
Joao Paulo I 7 1
Leo Chu 6 1
Толо Нуху 7 0
Лодейро Николас 6 0
Гомес Еймар 6 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Атенсио Джошуа 3 0
Cody Baker 3 0
Ролдан Кристиан 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
8
Даллас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сиэтл Саундерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

15
17
Даллас
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
63% (22)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Сиэтл Саундерс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
6
24%
8
35%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
6
24%
5
22%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
33%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

45
42
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 12
7
16%
3
7%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
9
20%
6
14%
31-45
7
16%
10
24%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
11
24%
9
21%
76-90

Пропущено

35
33
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
3
9%
5
15%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
7
20%
4
12%
46-60
5
14%
9
27%
61-75
6
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3

Результаты матчей

Даллас
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 54%
0
7 раз 20%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 34%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
6
12
1
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
6
2
16
1.5
7
10
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
23
12
9
26
1.5
13
22
3
32
2.5
5
30
1
34
3.5
2
33

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 22 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус из команды Даллас забивает с точки!
  • 10'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Bernard Kamungo сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
Ничья
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