Стадион: Би-Си Плэйс.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаВеселинович Ранко
0:1
24' ПенальтиБуанга Денис
40' Желтая карточкаГонсалес Марио
83' Желтая карточкаОливера Кристиан
90' Желтая карточкаШёпф Алессандро
90' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
90' Желтая карточкаSimon Becher
90' Красная карточкаVanni Sartini
90'+9
Ход матча
24'
0:1
40'
83'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
30
8
Голов в среднем за матч
3.33
1.14
Среднее время на гол
27
78
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.31
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
38
72
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.44
|Голд Райан
|11 (6)
|0.31
|Simon Becher
|4
|0.11
|Pedro Vite
|4
|0.11
|Грессель Юлиан
|3
|0.08
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Али Ахмед
|2
|0.06
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|Блэкмон Тристан
|2
|0.06
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|23 (4)
|0.64
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.25
|Холлингсхед Райан
|6
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.08
|Бюк Стипе
|3
|0.08
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Оливера Кристиан
|2
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Мурильо Хесус
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|6
|0
|Блэкмон Тристан
|6
|0
|Берхальтер Себастьян
|6
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Браун Джавейн
|5
|0
|Pedro Vite
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Vanni Sartini
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Simon Becher
|1
|0
|Levonte Johnson
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|10
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Оливера Кристиан
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Гонсалес Марио
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Лос-Анджелес
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
6
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Лос-Анджелес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
14
37
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Лос-Анджелес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
22
43
Голы по времени матча
Забито
33
20
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
5
15%
2
10%
1-15
5
15%
4
20%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
9
27%
4
20%
46-60
3
9%
4
20%
61-75
7
21%
3
15%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Забито
21
40
13 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
4
19%
6
15%
1-15
6
29%
6
15%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
3
14%
10
25%
76-90
Пропущено
35
20
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
9%
3
15%
1-15
4
11%
6
30%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
9
26%
4
20%
46-60
6
17%
4
20%
61-75
6
17%
2
10%
76-90
Забито
54
60
27 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
9
17%
8
13%
1-15
11
20%
10
17%
16-30
7
13%
11
18%
31-45
12
22%
7
12%
46-60
5
9%
11
18%
61-75
10
19%
13
22%
76-90
Пропущено
57
41
24 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
6
11%
5
12%
1-15
7
12%
11
27%
16-30
11
19%
3
7%
31-45
12
21%
8
20%
46-60
12
21%
7
17%
61-75
9
16%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
4:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
7 раз 19%
0
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
99
117
513
810
315
513
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
513
414
216
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
2610
1422
1521
729
1125
333
630
234
234
135
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10