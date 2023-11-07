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Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:1
Первый тайм: 45+'
Хьюстон Динамо
0'
16' Желтая карточка
Кларк Стив
17' Желтая карточка
Басси Амине
27' Желтая карточка
Глэд Джастин
0:0
28' Не забитый пенальти
Басси Амине
0:1
28' Гол
Басси Амине
33' Желтая карточка
Охеда Брайан

Ход матча

16'
 
Кларк Стив
17'
 
Басси Амине
27'
Глэд Джастин
 
28'
0:0
Басси Амине
28'
0:1
Басси Амине
33'
Охеда Брайан
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
10
Саварино
Джефферсон
6
Охеда
Брайан
13
Nelson
Palacio
26
Луна
Диего
11
Carlos
Gomez
29
Джулио
Андерсон
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Киньонес
Нельсон
11
Бэрд
Кори
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:1
М
0:3
ОК
3:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

1.76
0.69

Среднее время на гол

51
130

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.19
Аранго Кристиан 6 0.17
Луна Диего 6 0.17
Мусовски Дэниел 5 0.14
Джулио Андерсон 5 0.14
Глэд Джастин 5 0.14
Руис Пабло 4 0.11
Крейлах Дамир 4 0.11
Вера Брайан 3 0.08
Рубин Рубио 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Nelson Palacio 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 12 (6) 0.33
Бэрд Кори 8 0.22
Эррера Эктор 5 0.14
Киньонес Нельсон 4 0.11
Карраскилья Адальберто 3 0.08
Дорси Гриффин 3 0.08
Алию Ибрахим 3 0.08
Франко Иван 3 0.08
Thor Ulfarsson 3 0.08
Стирс Дэниэл 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Artur Moraes III 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 11 0
Глэд Джастин 8 1
Руис Пабло 6 1
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 5 0
Овьедо Брайан 4 0
Джулио Андерсон 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Макмат Зак 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 12 0
Эррера Эктор 8 2
Карраскилья Адальберто 10 0
Микаэль 7 1
Святченко Эрик 7 0
Дорси Гриффин 7 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Кларк Стив 5 0
Бэрд Кори 4 0
Бартлоу Итан 4 0
Басси Амине 2 1
Франко Иван 3 0
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
8
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Хьюстон Динамо
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

21
39
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Хьюстон Динамо
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

29
47

Голы по времени матча

Забито

25
15
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
1
4%
4
27%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
8
32%
1
7%
76-90

Пропущено

27
27
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
15%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
3
11%
7
26%
46-60
7
26%
3
11%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Забито

25
39
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
3
12%
10
26%
1-15
2
8%
2
5%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
4
16%
2
5%
46-60
7
28%
7
18%
61-75
4
16%
11
28%
76-90

Пропущено

24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
25%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

50
54
17 В 1-м тайме 29
33 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
4
8%
14
26%
1-15
5
10%
5
9%
16-30
8
16%
10
19%
31-45
11
22%
3
6%
46-60
10
20%
10
19%
61-75
12
24%
12
22%
76-90

Пропущено

51
38
28 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
10
20%
6
16%
1-15
9
18%
6
16%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
6
12%
9
24%
46-60
9
18%
4
11%
61-75
8
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
9
8
1.5
11
7
4
13
2.5
6
12
1
16
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
7
11
1.5
3
14
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
24
11
16
19
1.5
14
21
6
29
2.5
8
27
1
34
3.5
5
30

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 18 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
5.75
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4.10
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2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо онлайн

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Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
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