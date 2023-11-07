Стадион: America First Field.
1:1
Итог после пенальти
5
4
0'
16' Желтая карточкаКларк Стив
17' Желтая карточкаБасси Амине
27' Желтая карточкаГлэд Джастин
0:0
28' Не забитый пенальтиБасси Амине
0:1
28' ГолБасси Амине
33' Желтая карточкаОхеда Брайан
48' Желтая карточкаДорси Гриффин
52' Желтая карточкаВера Брайан
68' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
1:1
70' ГолСаварино Джефферсон
71' Желтая карточкаСвятченко Эрик
5 4
1:1
2:1
3:2
3:3
4:4
5:4
5:5
6:5
Ход матча
16'
17'
27'
28'
0:0
28'
0:1
33'
48'
52'
70'
71'
121'
1:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
3:3
121'
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
6:5
Пен
5:4
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
11
Carlos
Gomez
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
-
11 Carlos GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
1.76
0.69
Среднее время на гол
51
130
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|8
|0.22
|Аранго Кристиан
|6
|0.17
|Луна Диего
|6
|0.17
|Мусовски Дэниел
|5
|0.14
|Джулио Андерсон
|5
|0.14
|Глэд Джастин
|5
|0.14
|Руис Пабло
|4
|0.11
|Крейлах Дамир
|4
|0.11
|Вера Брайан
|3
|0.08
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|12 (6)
|0.33
|Бэрд Кори
|8
|0.22
|Эррера Эктор
|5
|0.14
|Киньонес Нельсон
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.08
|Дорси Гриффин
|3
|0.08
|Алию Ибрахим
|3
|0.08
|Франко Иван
|3
|0.08
|Thor Ulfarsson
|3
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Artur Moraes III
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|12
|0
|Глэд Джастин
|8
|1
|Охеда Брайан
|8
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Emeka Eneli
|5
|0
|Овьедо Брайан
|4
|0
|Джулио Андерсон
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|12
|0
|Эррера Эктор
|8
|2
|Карраскилья Адальберто
|11
|0
|Микаэль
|7
|1
|Святченко Эрик
|8
|0
|Дорси Гриффин
|8
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|5
|0
|Бэрд Кори
|4
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Басси Амине
|2
|1
|Франко Иван
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
9
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Хьюстон Динамо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
21
39
Реал Солт-Лейк
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Хьюстон Динамо
18.5%
81.5%
5 побед 22 поражения
Первый тайм
17% (6)
44% (16)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
33% (12)
53% (19)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
29
48
Голы по времени матча
Забито
26
16
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
1
4%
4
25%
1-15
3
12%
4
25%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
7
27%
1
6%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
31%
1
6%
76-90
Пропущено
28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
14%
5
18%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
11%
7
25%
46-60
7
25%
4
14%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Забито
25
39
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
3
12%
10
26%
1-15
2
8%
2
5%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
4
16%
2
5%
46-60
7
28%
7
18%
61-75
4
16%
11
28%
76-90
Пропущено
24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
25%
1
9%
1-15
4
17%
3
27%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
51
55
17 В 1-м тайме 30
34 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
4
8%
14
25%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
8
16%
10
18%
31-45
11
22%
3
5%
46-60
11
22%
10
18%
61-75
12
24%
12
22%
76-90
Пропущено
52
39
29 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
10
19%
6
15%
1-15
10
19%
6
15%
16-30
9
17%
4
10%
31-45
6
12%
9
23%
46-60
9
17%
5
13%
61-75
8
15%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Точный счет
3:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
99
117
414
612
117
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
711
315
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2511
1620
1422
630
828
135
531
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|18 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12