Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
3:1
Второй тайм: 84'
0'
18' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
1:0
38' ГолЯкумакис Георгиос
41' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
1:1
45' ГолЭрнандес Хуан
2:1
45' ГолСилва Алешандре
45' Желтая карточкаСилва Алешандре
Ход матча
38'
41'
45'
1:1
45'
45'
64'
83'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
1.56
Среднее время на гол
80
57
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|18
|0.5
|Альмада Тьяго
|11 (2)
|0.31
|Вольф Тайлер
|5
|0.14
|Леннон Брукс
|4
|0.11
|Уайли Калеб
|4
|0.11
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.08
|Силва Алешандре
|3
|0.08
|Гутман Эндрю
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Москера Эдвин
|3
|0.08
|Робинсон Майлз
|2
|0.06
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (6)
|0.53
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.28
|Кристиан Рамирез
|8
|0.22
|Моррис Эйдан
|4
|0.11
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.11
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Росси Диего
|3
|0.08
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.08
|Амундсен Мальте
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|8
|0
|Альмада Тьяго
|5
|1
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Муюмба Тристан
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Тьяре Джамал
|3
|0
|Робинсон Майлз
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Эрнандес Хуан
|5
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Коламбус Крю
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
14
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
19
42
Атланта Юнайтед
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Коламбус Крю
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
31
7
Упущенные победы
29
56
Голы по времени матча
Забито
40
23
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
3
8%
6
26%
61-75
15
38%
2
9%
76-90
Пропущено
23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
2
6%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
6
26%
7
20%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
12
34%
76-90
Забито
25
43
11 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 17
6
24%
7
16%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
5
20%
6
14%
61-75
5
20%
6
14%
76-90
Пропущено
33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
12%
3
21%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
9
27%
2
14%
31-45
6
18%
4
29%
46-60
5
15%
2
14%
61-75
7
21%
3
21%
76-90
Забито
65
66
26 В 1-м тайме 34
39 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 22
3 Не забивали 4
12
18%
8
12%
1-15
6
9%
13
20%
16-30
8
12%
13
20%
31-45
11
17%
12
18%
46-60
8
12%
12
18%
61-75
20
31%
8
12%
76-90
Пропущено
56
49
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
7
13%
5
10%
1-15
6
11%
7
14%
16-30
12
21%
5
10%
31-45
12
21%
11
22%
46-60
7
13%
6
12%
61-75
12
21%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
4:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
14 раз 40%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
710
612
512
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
152
711
89
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
332
1817
2213
926
827
530
431
233
134
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (1)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12