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  3. США
  4. МЛС 2023
Стадион: .
Атланта Юнайтед
3:1
Второй тайм: 84'
Коламбус Крю
0'
18' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
1:0
38' Гол
Якумакис Георгиос
41' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
1:1
45' Гол
Эрнандес Хуан
2:1
45' Гол
Силва Алешандре
45' Желтая карточка
Силва Алешандре
3:1
83' Гол
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
16
Силва
Алешандре
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
20
Мэцан
Александру
Атланта Юнайтед
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.56

Среднее время на гол

80
57

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 18 0.5
Альмада Тьяго 11 (2) 0.31
Вольф Тайлер 5 0.14
Леннон Брукс 4 0.11
Уайли Калеб 4 0.11
Лобжанидзе Саба 3 0.08
Силва Алешандре 3 0.08
Гутман Эндрю 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Москера Эдвин 3 0.08
Робинсон Майлз 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (6) 0.53
Селараян Лукас 10 (2) 0.28
Кристиан Рамирез 8 0.22
Моррис Эйдан 4 0.11
Рассел-Роу Джейсен 4 0.11
Йебоа Яв 3 0.08
Росси Диего 3 0.08
Нэйджби Дарлингтон 3 0.08
Амундсен Мальте 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Арфстен Макс 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 8 0
Альмада Тьяго 5 1
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Муюмба Тристан 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Тьяре Джамал 3 0
Робинсон Майлз 3 0
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Силва Алешандре 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Эрнандес Хуан 5 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Коламбус Крю
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
14
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Коламбус Крю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

19
42
Атланта Юнайтед
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Коламбус Крю
19.2%
80.8%
5 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

31
7

Упущенные победы

29
56

Голы по времени матча

Забито

40
23
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
3
8%
6
26%
61-75
15
38%
2
9%
76-90

Пропущено

23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
2
6%
1-15
4
17%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
6
26%
7
20%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
12
34%
76-90

Забито

25
43
11 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 17
6
24%
7
16%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
4
16%
8
19%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
5
20%
6
14%
61-75
5
20%
6
14%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
12%
3
21%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
9
27%
2
14%
31-45
6
18%
4
29%
46-60
5
15%
2
14%
61-75
7
21%
3
21%
76-90

Забито

65
66
26 В 1-м тайме 34
39 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 22
3 Не забивали 4
12
18%
8
12%
1-15
6
9%
13
20%
16-30
8
12%
13
20%
31-45
11
17%
12
18%
46-60
8
12%
12
18%
61-75
20
31%
8
12%
76-90

Пропущено

56
49
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
7
13%
5
10%
1-15
6
11%
7
14%
16-30
12
21%
5
10%
31-45
12
21%
11
22%
46-60
7
13%
6
12%
61-75
12
21%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
4:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
14 раз 40%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
1.5
Больше Меньше
14
4
7
10
2.5
6
12
5
12
3.5
3
15
2
15
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
8
9
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
33
2
18
17
1.5
22
13
9
26
2.5
8
27
5
30
3.5
4
31
2
33
4.5
1
34

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 18 (1)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 12
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 38'
      Леннон Брукс сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Якумакис Георгиос бьет в цель!
    • 18'
      Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Атланта Юнайтед.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.43. Новички получат приятный бонус!
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      2.43 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Атланта Юнайтед
    Ничья
    Коламбус Крю
    2.43
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    4.80
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    3.75
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    Где смотреть матч Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю онлайн

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