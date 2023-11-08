Стадион: Geodis Park.
0:1
Второй тайм: 79'
0'
0:1
6' ГолАнгуло Иван
23' Желтая карточкаСарридж Сэм
24' Желтая карточкаГодой Анибал
27' Желтая карточкаВильдер Картахена
36' Желтая карточкаПерейра Маурисио
60' Желтая карточкаРафаэл Дос Сантос
Ход матча
6'
0:1
23'
24'
36'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нэшвилл
Орландо Сити
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.42
|Пико Фабрис
|5
|0.14
|Банбери Тил
|3
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.08
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.08
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.39
|Макгуайр Дункан
|13
|0.36
|Охеда Мартин
|6
|0.17
|Ангуло Иван
|6
|0.17
|Кара Эркан
|5
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Вильдер Картахена
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
|Стедждухар Мейсон
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|7
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Банбери Тил
|7
|0
|Годой Анибал
|7
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Пико Фабрис
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|9
|1
|Араухо Сесар
|9
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Шлегель Родриго
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Орландо Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
6
Нэшвилл
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Орландо Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
29
Нэшвилл
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
43% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Орландо Сити
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
13
35
Голы по времени матча
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
8
32%
2
8%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
3
12%
7
28%
61-75
7
28%
5
20%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Забито
14
31
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 19
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
1
7%
10
32%
46-60
4
29%
3
10%
61-75
5
36%
6
19%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
5
25%
4
20%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Забито
39
56
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 19
14 Не забивали 5
1
3%
4
7%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
10
26%
8
14%
31-45
4
10%
16
29%
46-60
7
18%
10
18%
61-75
12
31%
11
20%
76-90
Пропущено
33
39
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Результаты матчей
Нэшвилл
Орландо Сити
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
1
12 раз 34%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
162
98
99
512
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
134
414
89
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
296
1322
1718
629
827
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12