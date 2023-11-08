Стадион: Geodis Park.
0:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолАнгуло Иван
23' Желтая карточкаСарридж Сэм
24' Желтая карточкаГодой Анибал
27' Желтая карточкаВильдер Картахена
36' Желтая карточкаПерейра Маурисио
60' Желтая карточкаРафаэл Дос Сантос
88' Желтая карточкаБанбери Тил
90' Желтая карточкаШлегель Родриго
90' Желтая карточкаГальесе Педро
90' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
90'+5
Ход матча
6'
0:1
23'
24'
36'
88'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нэшвилл
Орландо Сити
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.42
|Пико Фабрис
|5
|0.14
|Банбери Тил
|3
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.08
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.08
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.39
|Макгуайр Дункан
|13
|0.36
|Охеда Мартин
|6
|0.17
|Ангуло Иван
|6
|0.17
|Кара Эркан
|5
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Вильдер Картахена
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
|Стедждухар Мейсон
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|8
|2
|Банбери Тил
|8
|0
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Годой Анибал
|7
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Пико Фабрис
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|9
|1
|Араухо Сесар
|9
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Шлегель Родриго
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Гальесе Педро
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Орландо Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
6
Нэшвилл
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
29
Нэшвилл
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Орландо Сити
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
13
35
Голы по времени матча
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
1
4%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
8
32%
2
8%
31-45
3
12%
6
23%
46-60
3
12%
7
27%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Забито
14
31
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
1
7%
10
32%
46-60
4
29%
3
10%
61-75
5
36%
6
19%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
5
25%
4
20%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Забито
39
57
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 20
15 Не забивали 5
1
3%
5
9%
1-15
5
13%
7
12%
16-30
10
26%
8
14%
31-45
4
10%
16
28%
46-60
7
18%
10
18%
61-75
12
31%
11
19%
76-90
Пропущено
34
39
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
5
15%
1
3%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Результаты матчей
Нэшвилл
Орландо Сити
Точный счет
0:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
6 раз 17%
1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
99
99
513
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
144
414
810
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
306
1323
1719
630
828
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12