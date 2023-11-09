Стадион: Джилетт.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы
42 матча
26.2%
19%
54.8%
11 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
31%
33.3%
35.7%
13 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.4%
23.8%
54.8%
9 побед 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
47
24
Голов в среднем за матч
1.88
1.41
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
70
46
Голов в среднем за матч
1.67
1.1
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|11 (2)
|0.31
|Боу Густаво
|8 (1)
|0.22
|Вуд Бобби
|7
|0.19
|Вриони Джакомо
|6
|0.17
|Чанкалай Томас
|6
|0.17
|Бак Ноуэл
|3
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|15 (12)
|0.42
|Карранса Хулиан
|14
|0.39
|Уре Микаэль
|10
|0.28
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.08
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Харриэль Натан
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|5
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Чанкалай Томас
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Фаррелл Эндрю
|2
|0
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Вриони Джакомо
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|0
|Карранса Хулиан
|7
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Вагнер Кай
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Харриэль Натан
|5
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Филадельфия Юнион
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
15
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Филадельфия Юнион
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
12
33
Нью-Инглэнд Революшн
84%
16%
21 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (14)
46% (16)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Филадельфия Юнион
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
31
5
Упущенные победы
21
48
Голы по времени матча
Забито
37
26
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
5%
2
8%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
12
32%
9
35%
31-45
9
24%
7
27%
46-60
4
11%
3
12%
61-75
4
11%
3
12%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
8
50%
6
23%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
1
5%
2
6%
1-15
4
20%
9
26%
16-30
3
15%
10
29%
29%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
5
15%
76-90
Пропущено
35
16
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
11%
3
19%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
19%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
8
23%
4
25%
76-90
Забито
57
60
28 В 1-м тайме 34
29 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
3
5%
4
7%
1-15
10
18%
11
18%
16-30
15
26%
19
32%
31-45
11
19%
12
20%
46-60
8
14%
6
10%
61-75
10
18%
8
13%
76-90
Пропущено
51
42
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 25
6
12%
8
19%
1-15
8
16%
5
12%
16-30
8
16%
4
10%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
16
31%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
8 раз 23%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 34%
1
12 раз 34%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
108
611
810
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
143
711
89
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
287
1916
1817
728
1025
233
431
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12