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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
33' Желтая карточка
Лоу Дэмион
45' Красная карточка
Кэй Марк-Энтони
0:1
79' Гол
Донован Крис
90' Желтая карточка
Хиль Карлес
90'+6
36
Эдвардс
Эрл
88
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
7
Боу
Густаво
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 23 победы

42 матча

26.2%
19%
54.8%
11 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

31%
33.3%
35.7%
13 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.4%
23.8%
54.8%
9 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
3:0
ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.41

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

70
46

Голов в среднем за матч

1.67
1.1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 11 (2) 0.31
Боу Густаво 8 (1) 0.22
Вуд Бобби 7 0.19
Вриони Джакомо 6 0.17
Чанкалай Томас 6 0.17
Бак Ноуэл 3 0.08
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 15 (12) 0.42
Карранса Хулиан 14 0.39
Уре Микаэль 10 0.28
Мартинес Хосе Андрес 3 0.08
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Донован Крис 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Харриэль Натан 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 5 0
Хиль Карлес 5 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Чанкалай Томас 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Кэй Марк-Энтони 1 1
Борреро Дилан 1 1
Фаррелл Эндрю 2 0
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Алтидор Жози 1 0
Макнамара Томас 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 12 0
Карранса Хулиан 7 2
Эллиотт Джек 6 1
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 6 0
Лоу Дэмион 6 0
Вагнер Кай 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Харриэль Натан 5 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Салливан Куинн 3 0
Барибо Тай 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Филадельфия Юнион
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
15
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

12
33
Нью-Инглэнд Революшн
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Филадельфия Юнион
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

31
5

Упущенные победы

21
48

Голы по времени матча

Забито

37
27
20 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
5%
2
7%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
12
32%
9
33%
31-45
9
24%
7
26%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
4
11%
4
15%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
12%
5
19%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
9
53%
6
23%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
1
5%
2
6%
1-15
4
20%
9
26%
16-30
3
15%
10
29%
29%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
4
20%
3
9%
61-75
6
30%
5
15%
76-90

Пропущено

35
16
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
11%
3
19%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
7
20%
1
6%
31-45
7
20%
3
19%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
8
23%
4
25%
76-90

Забито

57
61
28 В 1-м тайме 34
29 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
3
5%
4
7%
1-15
10
18%
11
18%
16-30
15
26%
19
31%
31-45
11
19%
12
20%
46-60
8
14%
6
10%
61-75
10
18%
9
15%
76-90

Пропущено

52
42
22 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
6
12%
8
19%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
8
15%
4
10%
31-45
8
15%
7
17%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
17
33%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
8 раз 22%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
12 раз 33%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
12
6
1.5
10
8
6
12
2.5
8
10
2
16
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
8
10
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
29
7
19
17
1.5
18
18
7
29
2.5
10
26
2
34
3.5
4
32

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 18 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 12
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Кэй Марк-Энтони увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 33'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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