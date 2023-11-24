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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
ЛКС Лодзь
0:1
Первый тайм: 43'
Заглембе Любин
0'
0:1
9' Гол
Копац Бартош
37' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
40' Желтая карточка
Маковский Томаш

Ход матча

9'
0:1
Копац Бартош
(Пьенько Томаш)
37'
Michal Mokrzycki
 
40'
 
Маковский Томаш
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ЛКС Лодзь
Ничья
Заглембе Любин
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1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
2
Гюлен
Левент
88
Марциняк
Адам
3
Тутышкинас
Артемиюс
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
24
Лувеу
Адриен
20
Piotr
Janczukowicz
9
Техан
Кай
21
Stipe
Juric
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
ЛКС Лодзь
4-4-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ЭГБ
1:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
2:1
OE
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 3 0.19
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.19
Stipe Juric 2 0.13
Engjell Hoti 1 0.06
Piotr Janczukowicz 1 0.06
Тутышкинас Артемиюс 1 0.06
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.25
Ходына Кацпер 2 (1) 0.13
Копац Бартош 2 0.13
Курминовски Давид 2 0.13
Маковский Томаш 2 0.13
Булеца Сергей 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 0.06
Бохар Дамьян 1 0.06
Муньос Хуан 1 0.06
Лавничак Алекс 1 0.06
Bartlomiej Kludka 1 0.06
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 4 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Данковски Камиль 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Техан Кай 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Полетанович Марко 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Заглембе Любин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

0
9
ЛКС Лодзь
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Заглембе Любин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
3
50%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
6
33%
76-90

Пропущено

31
23
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
6
19%
5
22%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
1
3%
2
9%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
6
19%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 1:0 16 7 3 6 18 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
10.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
11.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
12.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
13.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 1:0 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 0:1 8 2 2 4 8 - 16 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 1:0 8 3 0 5 8 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
12.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 8 0 0 8 3 - 17 0
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Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
Рух Хожув Садлок Мацей 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Заглембе Любин
8.43
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4.50
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2.90
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ЛКС Лодзь
Заглембе Любин
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