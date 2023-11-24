Тур: 16. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 6473 Главный судья: Красны Себастьян
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКопац Бартош
37' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
40' Желтая карточкаМаковский Томаш
0:2
49' ГолЛавничак Алекс
86' Желтая карточкаПолетанович Марко
90'+4
Ход матча
9'
0:1
37'
40'
49'
0:2
24
Лувеу
Адриен
21
Stipe
Juric
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Stipe JuricНападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Слива МацейНападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Заглембе Любин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|3
|0.19
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.19
|Stipe Juric
|2
|0.13
|Engjell Hoti
|1
|0.06
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.06
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.06
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.25
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.13
|Курминовски Давид
|2
|0.13
|Маковский Томаш
|2
|0.13
|Лавничак Алекс
|2
|0.13
|Булеца Сергей
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1
|0.06
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|Муньос Хуан
|1
|0.06
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|5
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Техан Кай
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Полетанович Марко
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
0
9
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Заглембе Любин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
3
50%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
4
33%
6
30%
76-90
Пропущено
33
23
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
7
21%
5
22%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
6
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Заглембе Любин
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
313
610
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|12.
|0:0
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|0:0
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 5