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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 6473 Главный судья: Красны Себастьян
ЛКС Лодзь
0:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
9' Гол
Копац Бартош
37' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
40' Желтая карточка
Маковский Томаш
0:2
49' Гол
Лавничак Алекс
86' Желтая карточка
Полетанович Марко
90'+4
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
2
Гюлен
Левент
88
Марциняк
Адам
3
Тутышкинас
Артемиюс
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
24
Лувеу
Адриен
20
Piotr
Janczukowicz
9
Техан
Кай
21
Stipe
Juric
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
ЛКС Лодзь
4-4-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ЭГБ
1:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
2:1
OE
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 3 0.19
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.19
Stipe Juric 2 0.13
Engjell Hoti 1 0.06
Piotr Janczukowicz 1 0.06
Тутышкинас Артемиюс 1 0.06
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.25
Ходына Кацпер 2 (1) 0.13
Копац Бартош 2 0.13
Курминовски Давид 2 0.13
Маковский Томаш 2 0.13
Лавничак Алекс 2 0.13
Булеца Сергей 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 0.06
Бохар Дамьян 1 0.06
Муньос Хуан 1 0.06
Bartlomiej Kludka 1 0.06
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 5 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Данковски Камиль 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Техан Кай 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Полетанович Марко 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

0
9
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Заглембе Любин
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
3
50%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
4
33%
6
30%
76-90

Пропущено

33
23
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
7
21%
5
22%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
6
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
10.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
11.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
12.
Пяст
 0:0 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Пяст
 0:0 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Маковский Томаш получил желтую карточку от судьи
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