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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ганновер 96
2:2
Конец матча
Герта
0'
0:1
29' Гол
Нидерлехнер Флориан
33' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
0:2
45' Гол
Клеменс Паскаль
1:2
67' Гол
Нильсен Ховард
2:2
80' Гол
Фогльзаммер Андреас
90'+6
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Ганновер 96
3-4-2-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Герта

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
4:4
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:1
ТМК
1:0
Б
3:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:3
ТМС
0:0
Б
1:1
ММ(
0:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
ТМС
3:1
Б
2:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.18

Среднее время на гол

78
76

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.57
Нильсен Ховард 5 0.36
Кён Деррик 3 0.21
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.21
Фогльзаммер Андреас 2 0.14
Nicolo Tresoldi 2 0.14
Enzo Leopold 2 0.14
Шауб Луис 1 0.07
Нойман Фил 1 0.07
Кунце Фабиан 1 0.07
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.64
Резе Фабиан 4 (1) 0.29
Превляк Смаил 4 0.29
Marten Winkler 2 0.14
Нидерлехнер Флориан 2 0.14
Бухалакис Андреас 1 0.07
Кенни Джонджо 1 0.07
Дардаи Палко 1 0.07
Шерхант Дерри 1 0.07
Клеменс Паскаль 1 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Цилер Рон-Роберт 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
6
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
14
Ганновер 96
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Герта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
6
40%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
19%
4
15%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
8
31%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
3
21%
7
35%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0
Герта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0
Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Герта

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
7
6
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
5.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
13.
Ганза
 13 5 1 7 13 - 18 16
14.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
15.
Магдебург
 13 3 4 6 21 - 23 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
10.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Дем Янник уходит с поля. Муроя Сэй выходит вместо него
  • 45'
    Резе Фабиан сделал результативную передачу.
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