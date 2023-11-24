Тур: 14. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолНидерлехнер Флориан
33' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
0:2
45' ГолКлеменс Паскаль
1:2
67' ГолНильсен Ховард
2:2
80' ГолФогльзаммер Андреас
90'+6
Ход матча
29'
33'
45'
0:2
67'
1:2
80'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 303
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Герта
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.18
Среднее время на гол
78
76
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.57
|Нильсен Ховард
|5
|0.36
|Кён Деррик
|3
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.21
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.14
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.14
|Enzo Leopold
|2
|0.14
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Нойман Фил
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.64
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.29
|Превляк Смаил
|4
|0.29
|Marten Winkler
|2
|0.14
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.14
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Кенни Джонджо
|1
|0.07
|Дардаи Палко
|1
|0.07
|Шерхант Дерри
|1
|0.07
|Клеменс Паскаль
|1
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
6
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
14
Ганновер 96
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Герта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
1
25%
6
40%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Забито
27
26
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
19%
4
15%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
8
31%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
4
15%
3
12%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
3
21%
7
35%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1
Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0
Герта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0
Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Герта
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
42
15
33
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
76
211
58
112
211
112
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4