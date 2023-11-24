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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Гамбург
2:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
25' Гол
Рамос Гильерме
2:0
26' Гол
Ферай Иммануэль
55' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
2:1
62' Гол
Кауфманн Фабио
78' Желтая карточка
Johan Gomez
90' Желтая карточка
Джатта Бейкери
90'+9

Ход матча

25'
Рамос Гильерме
(Жан-Люк Домпе)
1:0
26'
Ферай Иммануэль
(Глацель Роберт)
2:0
43'
 
Hasan Kurucay
Декарли Сауло
46'
 
Краусе Робин
Николау Яннис
55'
 
Кауфманн Фабио
62'
2:1
Кауфманн Фабио
(Хельгасон Торир)
63'
 
Мультауп Маурице
Крюгер Флориан
63'
 
Сиди Алассан
Хельгасон Торир
63'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
 
78'
 
Johan Gomez
78'
Пореба Лукаш
Ферай Иммануэль
 
85'
 
Калисканер Каан
Johan Gomez
90'
Джатта Бейкери
 
90'
Немет Ондраш
Бенеш Ласло
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 538 Количество передач 378
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
3
Декарли
Сауло
6
Бисакшич
Эрмин
18
Риттмюллер
Марвин
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
10
Крюгер
Флориан
44
Johan
Gomez
Гамбург
4-3-3
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Айнтрахт Бр

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
2.5

Среднее время на гол

34
36

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

40
57

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 10 0.71
Бенеш Ласло 7 (3) 0.5
Джатта Бейкери 3 0.21
Мухайм Миро 2 0.14
Жан-Люк Домпе 1 0.07
Рейс Людовит 1 0.07
Ферай Иммануэль 1 0.07
Мефферт Йонас 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Рамос Гильерме 1 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.21
Кауфманн Фабио 2 0.14
Донкор Антон 1 0.07
Хельгасон Торир 1 0.07
Крюгер Флориан 1 0.07
Бисакшич Эрмин 1 0.07
Johan Gomez 1 0.07
Иванов Роберт 1 0.07
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рамос Гильерме 2 1
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Иванов Роберт 4 0
Hasan Kurucay 2 1
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Краусе Робин 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

7
7
Гамбург
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Айнтрахт Бр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

15
1
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
100%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
55%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

26
10
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
7
27%
2
20%
61-75
7
27%
3
30%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
8
31%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
24%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1

Результаты матчей

Гамбург
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
2
11
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 14 6 5 3 28 - 17 23
5.
Фортуна
 13 6 3 4 24 - 15 21
6.
Гройтер Фюрт
 13 6 3 4 21 - 17 21
7.
Веен Висбаден
 13 6 3 4 15 - 13 21
8.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
9.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 3 5 25 - 25 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 14 5 3 6 26 - 24 18
13.
Ганза
 13 5 1 7 13 - 18 16
14.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
15.
Магдебург
 13 3 4 6 21 - 23 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 7 5 1 1 16 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
4.
Ганновер 96
 7 4 2 1 17 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Веен Висбаден
 7 3 3 1 7 - 6 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
10.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
12.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
13.
Магдебург
 6 2 2 2 12 - 11 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 6 3 1 2 12 - 4 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
10.
Ганза
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
12.
Кайзерслаутерн
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
16.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Декарли Сауло уходит с поля. Hasan Kurucay выходит вместо него
    • 26'
      Глацель Роберт сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Иммануэль Ферай бьет в цель!
    • 25'
      Жан-Люк Домпе сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Рамос Гильерме бьет в цель!
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