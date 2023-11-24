Тур: 14. Стадион: Фолькспаркштадион.
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолРамос Гильерме
2:0
26' ГолФерай Иммануэль
55' Желтая карточкаКауфманн Фабио
2:1
62' ГолКауфманн Фабио
78' Желтая карточкаJohan Gomez
90' Желтая карточкаДжатта Бейкери
90'+9
Ход матча
25'
1:0
26'
55'
62'
78'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
538 Количество передач 378
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Otto Stange
-
43 Luis Seifert
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Гамбург
Айнтрахт Бр
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
2.5
Среднее время на гол
34
36
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.22
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
40
57
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|10
|0.71
|Бенеш Ласло
|7 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|3
|0.21
|Мухайм Миро
|2
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.07
|Рейс Людовит
|1
|0.07
|Ферай Иммануэль
|1
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Рамос Гильерме
|1
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.21
|Кауфманн Фабио
|2
|0.14
|Донкор Антон
|1
|0.07
|Хельгасон Торир
|1
|0.07
|Крюгер Флориан
|1
|0.07
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.07
|Johan Gomez
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рамос Гильерме
|2
|1
|Мухайм Миро
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|3
|2
|Иванов Роберт
|4
|0
|Hasan Kurucay
|2
|1
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Краусе Робин
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
7
7
Гамбург
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Айнтрахт Бр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
15
1
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
100%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
5
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
55%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
26
10
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
7
27%
2
20%
61-75
7
27%
3
30%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
8
31%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
24%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3
Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1
Результаты матчей
Гамбург
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
24
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
211
310
112
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4