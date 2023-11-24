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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Ахдуд
Прогнозы 125
Аль-Наср Эр-Рияд 94.4% (118)
X 4% (5)
Аль-Ахдуд 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Алаа
Наджар
Рахид
2
Аль-Ганам
Султан
5
Аль-Амри
Абдулела
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
15
Теллес
Алекс
6
Фофана
Секо
14
Аль-Наджи
Сами
94
Талиска
Андерсон
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
1
Витор
Пауло
27
Фарадж
Авад
5
Кверквелия
Соломон
3
Бурка
Андрей
8
аль-Забдани
Хусейн
4
Аль-Рубаи
Саид
11
Кольядо
Алекс
18
Педроса
Хуан
10
Тэнасе
Флорин
99
Годвин
Савиур
9
Тавамба
Гаэль
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 13 (3) 1
Талиска Андерсон 8 0.62
Мане Садио 6 0.46
Отавио Эдмилсон 3 0.23
Гариб Абдуррахман 1 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.08
Лапорт Эмерик 1 0.08
Теллес Алекс 1 0.08
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.08
Аль-Амри Абдулела 1 0.08
Брозович Марсело 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Ахдуд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурка Андрей 3 (2) 0.23
Годвин Савиур 2 0.15
Тэнасе Флорин 1 0.08
Аль-Шаех Масала 1 0.08
Аль-Мансур Хамед 0 0
Кольядо Алекс 0 0
аль-Забдани Хусейн 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Ахдуд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рубаи Саид 4 1
Тэнасе Флорин 4 0
Аль-Муваллада Ид 4 0
Аль-Мансур Хамед 2 1
Кольядо Алекс 1 1
Фарадж Авад 2 0
Бурка Андрей 2 0
Педроса Хуан 2 0
Аль-Харти Салех 2 0
Sharafi Al-Saleem 2 0
аль-Забдани Хусейн 2 0
Годвин Савиур 1 0
Тавамба Гаэль 1 0
Аль-Шаех Масала 1 0
Jorge Mendonca 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аль-Ахдуд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аль-Ахдуд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

21
2
Аль-Наср Эр-Рияд
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Аль-Ахдуд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

23
6

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

22
4
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
50%
16-30
6
27%
1
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
25%
76-90

Пропущено

7
12
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

36
11
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
4
36%
16-30
9
25%
3
27%
31-45
9
25%
2
18%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
6
17%
2
18%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
6
40%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Аль-Ахдуд
(15 матчей)
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Абха - Аль-Ахдуд 3:2 Дамак - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2
Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 1:1 Хоттейн - Аль-Ахдуд 3:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд

Точный счет

0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
1
1.5
1
6
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
4
5
2
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
11
2
1.5
3
10
7
6
2.5
4
9
3.5
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 11 2 0 34 - 8 35
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 13 10 1 2 36 - 15 31
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 2 3 26 - 19 26
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 7 4 3 26 - 13 25
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 7 4 3 22 - 13 25
6.
Аль-Фатех
 13 7 3 3 29 - 20 24
7.
Аль-Иттифак
 14 6 5 3 20 - 15 23
8.
Аль-Вахда Мекка
 13 5 1 7 23 - 27 16
9.
Аль-Фейха
 13 3 7 3 15 - 14 16
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 4 3 6 16 - 21 15
11.
Дамак
 13 3 6 4 20 - 19 15
12.
Аль-Рияд
 14 4 3 7 14 - 29 15
13.
Абха
 13 4 1 8 15 - 27 13
14.
Аль-Халидж
 13 3 4 6 13 - 19 13
15.
Аль-Таи
 13 3 2 8 14 - 27 11
16.
Аль-Ахдуд
 13 3 1 9 10 - 20 10
17.
Аль-Раед Бурайда
 13 2 3 8 12 - 22 9
18.
Аль-Хазм
 13 1 4 8 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Аль-Ахли Джидда
 7 6 1 0 15 - 4 19
3.
Аль-Таавун Бурайда
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 1 1 14 - 8 13
5.
Абха
 7 4 0 3 10 - 11 12
6.
Аль-Иттифак
 7 3 3 1 12 - 9 12
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Аль-Фатех
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Аль-Иттихад Джидда
 6 3 1 2 13 - 10 10
10.
Аль-Таи
 6 3 1 2 9 - 10 10
11.
Дамак
 6 2 4 0 13 - 8 10
12.
Аль-Вахда Мекка
 7 3 1 3 15 - 13 10
13.
Аль-Рияд
 7 2 2 3 6 - 11 8
14.
Аль-Фейха
 7 1 4 2 4 - 5 7
15.
Аль-Раед Бурайда
 7 2 0 5 8 - 15 6
16.
Аль-Халидж
 7 1 3 3 7 - 11 6
17.
Аль-Хазм
 6 1 1 4 8 - 16 4
18.
Аль-Ахдуд
 7 1 0 6 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 17 - 5 16
3.
Аль-Иттихад Джидда
 8 4 3 1 13 - 3 15
4.
Аль-Фатех
 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Аль-Таавун Бурайда
 7 3 2 2 10 - 8 11
6.
Аль-Иттифак
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Аль-Фейха
 6 2 3 1 11 - 9 9
8.
Аль-Ахдуд
 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Аль-Халидж
 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Аль-Ахли Джидда
 6 2 1 3 11 - 15 7
11.
Аль-Рияд
 7 2 1 4 8 - 18 7
12.
Аль-Вахда Мекка
 6 2 0 4 8 - 14 6
13.
Дамак
 7 1 2 4 7 - 11 5
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 7 1 1 5 6 - 15 4
15.
Аль-Раед Бурайда
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Аль-Хазм
 7 0 3 4 7 - 16 3
17.
Абха
 6 0 1 5 5 - 16 1
18.
Аль-Таи
 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 13 (7)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 10 (2)
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (4)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8 (2)
Аль-Фатех Батна Мурад 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 5
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 5
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 4
Аль-Халидж Родригеш Иву 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Возвращается чемпионат Саудовской Аравии, так в одном из поединков тура встретятся "Аль-Наср" и "Аль-Ахдуд". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2023, осталось 15 минут.



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Прогнозы 125
Аль-Наср Эр-Рияд 94.4% (118)
X 4% (5)
Аль-Ахдуд 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Ахдуд
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Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Аль-Ахдуд
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
28.3% (36)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
18.9% (24)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15% (19)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.8% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:1 Аль-Ахдуд
1.6% (2)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
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