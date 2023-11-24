Тур: 14. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Теллес
Алекс
27
Фарадж
Авад
18
Педроса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Фарадж АвадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Педроса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Асири НаифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ходари МурадНападающий
-
Главный тренер: Шевела Мартин
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|13 (3)
|1
|Талиска Андерсон
|8
|0.62
|Мане Садио
|6
|0.46
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.23
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.08
|Лапорт Эмерик
|1
|0.08
|Теллес Алекс
|1
|0.08
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.08
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.08
|Брозович Марсело
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Ахдуд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурка Андрей
|3 (2)
|0.23
|Годвин Савиур
|2
|0.15
|Тэнасе Флорин
|1
|0.08
|Аль-Шаех Масала
|1
|0.08
|Аль-Мансур Хамед
|0
|0
|Кольядо Алекс
|0
|0
|аль-Забдани Хусейн
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Ахдуд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рубаи Саид
|4
|1
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|Аль-Муваллада Ид
|4
|0
|Аль-Мансур Хамед
|2
|1
|Кольядо Алекс
|1
|1
|Фарадж Авад
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Педроса Хуан
|2
|0
|Аль-Харти Салех
|2
|0
|Sharafi Al-Saleem
|2
|0
|аль-Забдани Хусейн
|2
|0
|Годвин Савиур
|1
|0
|Тавамба Гаэль
|1
|0
|Аль-Шаех Масала
|1
|0
|Jorge Mendonca
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аль-Ахдуд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аль-Ахдуд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
21
2
Аль-Наср Эр-Рияд
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Аль-Ахдуд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
23
6
Голы по времени матча
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
22
4
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
50%
16-30
6
27%
1
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
25%
76-90
Пропущено
7
12
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
36
11
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
4
36%
16-30
9
25%
3
27%
31-45
9
25%
2
18%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
6
17%
2
18%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
6
40%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0
Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Аль-Ахдуд
(15 матчей)
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Хазм 2:1 Абха - Аль-Ахдуд 3:2 Дамак - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2
Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Фатех 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 1:1 Хоттейн - Аль-Ахдуд 3:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд
Точный счет
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Ахдуд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
51
16
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
112
310
76
49
211
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|13 (7)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|10 (2)
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (4)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8 (2)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|7 (7)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 5
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 5
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 4
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Аль-Ахдуд
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
28.3% (36)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
18.9% (24)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15% (19)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.8% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:1 Аль-Ахдуд
1.6% (2)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!