Первый тайм

8' Сане откликнулся на заброс вперёд от Кейна, но не смог перекинуть мяч в ворота через выскочившего навстречу Швебе.

7' Киммих от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Мин-Чже Киму выиграть борьбу вверху не удалось.

6' Сане слева прошёл вперёд и прострелил в центр на Кейна. Хюберс не позволил сыграть Гарри, едва не отправив мяч в собственные ворота.

5' Лаймер справа прошёл вперёд и выдал пас к воротам на Чупо-Мотинга. Эрик с разворота низом пробил рядом с дальней штангой.

4' Хюберс слева отправился вперёд и заработал аут.

3' Килиан ошибся недалеко от своей штрафной площади. Чупо-Мотинг воспользоваться ошибкой соперника и убежать по центру к воротам не смог.