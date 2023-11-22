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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кёльн
 
Позже
Бавария
Прогнозы 76
Кёльн 1.3% (1)
X 1.3% (1)
Бавария 97.4% (74)
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Бавария

История личных встреч

Кёльн
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

28 матчей

10.7%
21.4%
67.9%
3 победы 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.79

Среднее время на гол

140
114

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

2.07
2.36

Среднее время на гол

43
38

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 3 0.27
Кайнц Флориан 3 (3) 0.27
Вальдшмидт Лука 2 0.18
Майна Линтон 1 0.09
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 17 (3) 1.55
Сане Лерой 8 0.73
Коман Кингсли 3 0.27
Тель Матис 3 0.27
Мусиала Джамал 2 0.18
Горецка Леон 2 0.18
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.18
Мюллер Томас 1 0.09
Геррейру Рафаэл 1 0.09
Де Лигт Маттейс 1 0.09
Упамекано Дайо 1 0.09
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Зельке Дейви 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Кёльн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
26
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бавария
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
28

Голы по времени матча

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
26
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
67%
3
12%
31-45
1
33%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Забито

9
41
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
11%
9
22%
1-15
1
11%
3
7%
16-30
2
22%
3
7%
31-45
2
22%
7
17%
46-60
1
11%
8
20%
61-75
2
22%
11
27%
76-90

Пропущено

23
10
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
5
22%
2
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
5
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1
Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4

Результаты матчей

Кёльн
Бавария

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
1
10
2.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Фрайбург
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 76
    Кёльн 1.3% (1)
    X 1.3% (1)
    Бавария 97.4% (74)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Бавария
    11.00
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    7.40
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    11.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн - Бавария

    Исход игры
    Кёльн
    1.3% (1)
    Ничья
    1.3% (1)
    Бавария
    97.4% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (54)
    Меньше
    20.59% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    66.18% (45)
    Нет
    33.82% (23)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    31.6% (24)
    0:2 Бавария
    17.1% (13)
    1:2 Бавария
    17.1% (13)
    1:4 Бавария
    7.9% (6)
    0:3 Бавария
    7.9% (6)
    0:4 Бавария
    2.6% (2)
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