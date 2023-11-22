Тур: 12. Стадион: Рейн Энерги.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед
28 матчей
10.7%
21.4%
67.9%
3 победы 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.64
0.79
Среднее время на гол
140
114
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
2.07
2.36
Среднее время на гол
43
38
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.36
1.57
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
57
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|3
|0.27
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.27
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.18
|Майна Линтон
|1
|0.09
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|17 (3)
|1.55
|Сане Лерой
|8
|0.73
|Коман Кингсли
|3
|0.27
|Тель Матис
|3
|0.27
|Мусиала Джамал
|2
|0.18
|Горецка Леон
|2
|0.18
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.18
|Мюллер Томас
|1
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.09
|Упамекано Дайо
|1
|0.09
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Кёльн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
26
Кёльн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бавария
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
5
28
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
2
33%
4
27%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
26
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
67%
3
12%
31-45
1
33%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Забито
9
41
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
11%
9
22%
1-15
1
11%
3
7%
16-30
2
22%
3
7%
31-45
2
22%
7
17%
46-60
1
11%
8
20%
61-75
2
22%
11
27%
76-90
Пропущено
23
10
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
5
22%
2
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
5
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1
Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4
Результаты матчей
Кёльн
Бавария
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
110
110
83
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|34 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Исход игры
Кёльн
1.3% (1)
Ничья
1.3% (1)
Бавария
97.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (54)
Меньше
20.59% (14)
Обе команды забьют
Да
66.18% (45)
Нет
33.82% (23)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.6% (24)
0:2 Бавария
17.1% (13)
1:2 Бавария
17.1% (13)
1:4 Бавария
7.9% (6)
0:3 Бавария
7.9% (6)
0:4 Бавария
2.6% (2)
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