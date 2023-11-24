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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Ягеллония Белосток
0:0
Второй тайм: 90+'
Пяст
0'
14' Желтая карточка
Голубек Якуб
16' Желтая карточка
Романчук Тарас
41' Желтая карточка
Наранхо Хосе
73' Красная карточка
Мосур Ариэль
90' Желтая карточка
Сачек Михал
1
Аломерович
Златан
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
32
Матысик
Милош
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
16
Сачек
Михал
36
Левицки
Якуб
28
Наранхо
Хосе
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
5
Гук
Томаш
6
Храпек
Михал
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
19
Michael
Ameyaw
7
Феликс
Хорхе
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Пяст

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.21

Среднее время на гол

79
74

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.28
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 8 (3) 0.5
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.38
Имас Хесус 4 0.25
Хансен Кристоффер 4 0.25
Наранхо Хосе 3 0.19
Dominik Marczuk 2 0.13
Нене III 2 0.13
Скшипчак Матеуш 2 0.13
Левицки Якуб 2 0.13
Wojciech Laski 1 0.06
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.25
Serhij Krykun 3 0.19
Michael Ameyaw 2 0.13
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Томашевич Гжегож 1 0.06
Мосур Ариэль 1 0.06
Храпек Михал 1 (1) 0.06
Феликс Хорхе 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 5 0
Романчук Тарас 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Наранхо Хосе 1 0
Сачек Михал 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Левицки Якуб 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Томашевич Гжегож 4 0
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
7
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

12
6
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

21
7
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
10%
1
14%
1-15
6
29%
2
29%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
2
12%
3
50%
76-90

Забито

34
14
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
3
21%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
5
15%
4
29%
61-75
9
26%
1
7%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
4
29%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1
Пяст
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1
Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Пяст

Точный счет

4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
5 раз 33%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
1
6
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
11
4
1.5
3
12
7
8
2.5
2
13
4
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 16 9 4 3 36 - 21 31
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 15 5 4 6 18 - 19 19
9.
Видзев Лодзь
 15 5 4 6 18 - 20 19
10.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
11.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
12.
Пяст
 0:0 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 15 1 6 8 14 - 26 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 8 - 12 6
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
8.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Пяст
 0:0 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 5
Весь список
  • 60'
    Наранхо Хосе уходит с поля. Пюлюлю Афимико выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Наранхо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Голубек Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Пяст.
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Ягеллония Белосток
Ничья
Пяст
7.94
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3.10
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Пяст
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