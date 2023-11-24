Тур: 16. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
14' Желтая карточкаГолубек Якуб
16' Желтая карточкаРоманчук Тарас
41' Желтая карточкаНаранхо Хосе
73' Красная карточкаМосур Ариэль
90' Желтая карточкаСачек Михал
Ход матча
14'
16'
41'
73'
90'
16
Сачек
Михал
36
Левицки
Якуб
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Пяст
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.21
Среднее время на гол
79
74
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.28
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
84
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.38
|Имас Хесус
|4
|0.25
|Хансен Кристоффер
|4
|0.25
|Наранхо Хосе
|3
|0.19
|Dominik Marczuk
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.13
|Левицки Якуб
|2
|0.13
|Wojciech Laski
|1
|0.06
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.25
|Serhij Krykun
|3
|0.19
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|1
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.06
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.06
|Феликс Хорхе
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|5
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Наранхо Хосе
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
7
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
12
6
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
21
7
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
10%
1
14%
1-15
6
29%
2
29%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
2
12%
3
50%
76-90
Забито
34
14
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
3
21%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
5
15%
4
29%
61-75
9
26%
1
7%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
4
29%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1
Пяст
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1
Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Пяст
Точный счет
4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
5 раз 33%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
114
312
78
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|36 - 21
|31
|3.
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|12.
|0:0
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|15
|1
|6
|8
|14 - 26
|9
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|0:0
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 5