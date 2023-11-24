Тур: 16. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 8466 Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаГолубек Якуб
16' Желтая карточкаРоманчук Тарас
41' Желтая карточкаНаранхо Хосе
73' Красная карточкаМосур Ариэль
90' Желтая карточкаСачек Михал
90'+7
Ход матча
14'
16'
41'
73'
90'
16
Сачек
Михал
36
Левицки
Якуб
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Пяст
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.21
Среднее время на гол
79
74
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.28
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
84
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.38
|Имас Хесус
|4
|0.25
|Хансен Кристоффер
|4
|0.25
|Наранхо Хосе
|3
|0.19
|Dominik Marczuk
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.13
|Левицки Якуб
|2
|0.13
|Wojciech Laski
|1
|0.06
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.25
|Serhij Krykun
|3
|0.19
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|1
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.06
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.06
|Феликс Хорхе
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|5
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Наранхо Хосе
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
7
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
12
6
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
21
7
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
10%
1
14%
1-15
6
29%
2
29%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
2
12%
3
50%
76-90
Забито
34
14
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
3
21%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
5
15%
4
29%
61-75
9
26%
1
7%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
4
29%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1
Пяст
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1
Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Пяст
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:1
5 раз 31%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
71
25
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
44
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
115
313
79
214
412
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 5