Тур: 14. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
5' Желтая карточкаЙепес Жерар
1:0
11' ГолДепаоли Фабио
1:1
16' ГолRachid Kouda
35' Желтая карточкаКассата Франческо
45' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
45' Красная карточкаПирло Андреа
51' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
58' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
2:1
78' ГолДепаоли Фабио
89' Желтая карточкаЖурковски Шимон
90' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
90' Желтая карточкаГонсалес Факундо
Ход матча
5'
11'
1:0
16'
1:1
45'
51'
78'
2:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
80
Rachid
Kouda
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Сампдория
Специя
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.36
|Депаоли Фабио
|3
|0.21
|Педрола Эстанис
|3
|0.21
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.14
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Гонсалес Факундо
|1
|0.07
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Simone Giordano
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.14
|Моро Лука
|2
|0.14
|Эспозито Франческо
|2
|0.14
|Rachid Kouda
|1
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.07
|Антонуччи Мирко
|1
|0.07
|Бертола Николо
|1
|0.07
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Йепес Жерар
|3
|0
|Даниэле Гиларди
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Гонсалес Факундо
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Кассата Франческо
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
6
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
1
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
2
33%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
4
40%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
5
28%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
44%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0
Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3
Результаты матчей
Сампдория
Специя
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
310
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|27 - 12
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|10.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|11.
|2:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|16.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|18.
|1:2
|14
|1
|7
|6
|11 - 20
|10
|19.
|13
|1
|4
|8
|12 - 18
|7
|20.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|1:2
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6