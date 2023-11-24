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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Сампдория
2:1
Второй тайм: 90+'
Специя
0'
5' Желтая карточка
Йепес Жерар
1:0
11' Гол
Депаоли Фабио
1:1
16' Гол
Rachid Kouda
35' Желтая карточка
Кассата Франческо
45' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
45' Красная карточка
Пирло Андреа
51' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
58' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
2:1
78' Гол
Депаоли Фабио
89' Желтая карточка
Журковски Шимон
90' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Гонсалес Факундо

Ход матча

5'
Йепес Жерар
 
11'
Депаоли Фабио
1:0
16'
1:1
Rachid Kouda
35'
 
Кассата Франческо
45'
Эспозито Себастьяно
 
45'
Пирло Андреа
 
51'
Даниэле Гиларди
 
58'
 
Эспозито Сальваторе
66'
Де Лука Мануэль
Верре Валерио
 
67'
 
Эспозито Франческо
Моро Лука
72'
 
Журковски Шимон
Антонуччи Мирко
74'
Marco Delle Monache
Борини Фабио
 
78'
Депаоли Фабио
(Виейра Ронни)
2:1
83'
Риччи Матео
Эспозито Себастьяно
 
84'
Стоянович Петар
Йепес Жерар
 
84'
 
Кроллис Раймондс
Rachid Kouda
84'
 
Ципот Тио
Кассата Франческо
84'
 
Экдаль Альбин
Верде Даниэле
89'
 
Журковски Шимон
90'
 
Амьен-Аду Кельвен
90'
 
90'
Гонсалес Факундо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
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Сампдория
Ничья
Специя
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
16
Борини
Фабио
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
43
Николау
Димитрис
77
Бертола
Николо
99
Верде
Даниэле
7
Элия
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Сампдория
4-3-1-2
Специя
3-4-1-2

История личных встреч

Сампдория
Специя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.36
Депаоли Фабио 3 0.21
Педрола Эстанис 3 0.21
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.14
Касами Пайтим 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Гонсалес Факундо 1 0.07
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.14
Моро Лука 2 0.14
Эспозито Франческо 2 0.14
Rachid Kouda 1 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.07
Антонуччи Мирко 1 0.07
Бертола Николо 1 0.07
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Борини Фабио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Йепес Жерар 3 0
Даниэле Гиларди 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Кассата Франческо 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Журковски Шимон 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
6
Сампдория
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
1
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
2
33%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
4
40%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
5
28%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
44%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1
Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0
Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3

Результаты матчей

Сампдория
Специя

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
4.
Кремонезе
 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Читтаделла
 13 5 4 4 15 - 17 19
10.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
11.
Сампдория
 2:1 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
13.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Специя
 1:2 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 2:1 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
12.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
13.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
14.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 1:2 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 2:1 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Специя
 1:2 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
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    • 58'
      Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Даниэле Гиларди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Пирло Андреа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 47'
      Эспозито Себастьяно получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Г О О О О Л - Rachid Kouda бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Депаоли Фабио бьет в цель!
    • 5'
      Йепес Жерар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
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    Специя
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