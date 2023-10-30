Тур: 11.
0:0
Конец матча
Ход матча
64'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
17
Juan
Bisanz
23
Nicolas
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
-
-
46 Matias Gomez
-
21 Mateo Seoane
-
40 Bruno Juncos
-
32 Tomas Kummer
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Mateo Perez
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Банфилд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
106
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3 (1)
|0.27
|Бустос Науэль
|3
|0.27
|Lucas Suarez II
|2
|0.18
|Juan Rodriguez2
|1
|0.09
|Галарса Матиас
|1
|0.09
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Geronimo Rivera
|2
|0.18
|Juan Alvarez2
|1
|0.09
|Sebastian Sosa II
|1
|0.09
|Jesus Soraire
|1
|0.09
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.09
|Juan Bisanz
|1
|0.09
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Milton Gimenez
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Мантилья Кевин
|3
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Matias Gomez
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Facundo Cambeses
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
5
Тальерес Кордоба
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Банфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
3
43%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Банфилд
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
38
110
29
110
110
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|4
|7
|0
|15 - 8
|19
|2.
|10
|4
|6
|0
|11 - 6
|18
|3.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|10
|1
|7
|2
|7 - 10
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|6 - 11
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|3 - 11
|6
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|4 - 2
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|4.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5