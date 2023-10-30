Тур: 9. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолПоденсе Даниэл
0:2
54' ГолПоденсе Даниэл
56' Желтая карточкаКамара Мохамед
63' Желтая карточкаГлазер Дан
69' Желтая карточкаПоросо Джексон
73' Желтая карточкаРецос Панайотис
90'+4
Ход матча
10'
54'
0:2
56'
63'
69'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
ОФИ
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 17 побед
25 матчей
4%
12%
84%
1 победа 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
4%
28%
68%
1 победа 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.29
0.73
Среднее время на гол
315
123
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
2.73
1.93
Среднее время на гол
33
46
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
1.36
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
64
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.33
|Феллипе Луис
|3
|0.33
|Абанда Леруа
|1
|0.11
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.11
|Нейра Хуан
|1
|0.11
|Luis Gallegos
|1
|0.11
|Бакич Марко
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|5
|0.63
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.63
|Масурас Гиоргос
|3
|0.38
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.25
|Камара Мохамед III
|2
|0.25
|Фортунис Костас
|1
|0.13
|Биэл Пеп
|1
|0.13
|Марсело Родиней
|1
|0.13
|Иборра Висенте
|1
|0.13
|Кини Марин
|1
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.13
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
16
ОФИ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1
Результаты матчей
ОФИ
Олимпиакос
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
71
18
53
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5