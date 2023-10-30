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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
ОФИ
0:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
10' Гол
Поденсе Даниэл
0:2
54' Гол
Поденсе Даниэл
56' Желтая карточка
Камара Мохамед
63' Желтая карточка
Глазер Дан
69' Желтая карточка
Поросо Джексон
73' Желтая карточка
Рецос Панайотис
90'+4
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
55
Глазер
Дан
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
25
Поросо
Джексон
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
19
Масурас
Гиоргос
98
Сольбаккен
Ола
22
Йоветич
Стеван
ОФИ
3-4-1-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 17 побед

25 матчей

4%
12%
84%
1 победа 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

8%
36%
56%
2 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

4%
28%
68%
1 победа 7 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
1:3
С
3:0
С
0:2
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:0
С
0:3
С
3:0
С
0:4
С
5:1
С
0:4
С
2:0
ГК
0:0
С
0:2
С
2:2
С
2:1
К
0:2
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.29
0.73

Среднее время на гол

315
123

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2.73
1.93

Среднее время на гол

33
46

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

1.36
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.33
Феллипе Луис 3 0.33
Абанда Леруа 1 0.11
Тораринссон Гудмундур 1 0.11
Нейра Хуан 1 0.11
Luis Gallegos 1 0.11
Бакич Марко 0 0
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.63
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.63
Масурас Гиоргос 3 0.38
Йоветич Стеван 2 (1) 0.25
Камара Мохамед III 2 0.25
Фортунис Костас 1 0.13
Биэл Пеп 1 0.13
Марсело Родиней 1 0.13
Иборра Висенте 1 0.13
Кини Марин 1 0.13
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.13
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Абанда Леруа 3 0
Бакич Марко 2 0
Luis Gallegos 2 0
Глазер Дан 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Каро Андреас 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нуха Дико 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
16
ОФИ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1

Результаты матчей

ОФИ
Олимпиакос

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
7
1
1
8
2.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
2.
АЕК
 9 6 2 1 17 - 8 20
3.
Панатинаикос
 8 6 1 1 27 - 6 19
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 9 4 3 2 10 - 12 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
9.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
10.
ПАС Янина
 10 2 2 6 13 - 16 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
5.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
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